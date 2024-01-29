به گزارش خبرنگار مهر، حسن میرشکار صبح امروز دوشنبه در جمع اصحاب رسانه، با اشاره به اینکه رویداد ملی «تا ثریا»، افزود: این رویداد به ایستگاه سیستان و بلوچستان رسیده و یازدهم بهمن ماه سال جاری در محل پارک علم و فناوری زاهدان با حضور سرمایهگذاران و صاحبان صنایع بزرگ استان برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: رویداد تا ثریا حلقه واسط بین صاحبان علم و ایده و صاحبان صنعت است تا ایدههای علمی به تجاریسازی تبدیل شود.
نماینده شرکت پیشگامان فرآیند توسعه دانش ادامه داد: تاکنون ۳۰ طرح دانش بنیان به این رویداد استانی ارسال شده که از بین آنها ۹ طرح برگزیده شده که در برگزاری رویداد فوق شناسایی شرکتهایی که بتوانند در راستای تجاریسازی محصولات خود گام بردارند، در اولویت قرار دارد.
وی گفت: طرحهای ارائه شده بسته به نوع و ظرفیت هر استان تعریف و زمینه اشتغال به صورت مستقیم و غیرمستقیم را فراهم میکند.
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