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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۱۵

رویداد ملی «تا ثریا» در سیستان و بلوچستان برگزار می‌شود

رویداد ملی «تا ثریا» در سیستان و بلوچستان برگزار می‌شود

زاهدان- بیست وهشتمین مرحله از رویداد کشوری«تاثریا»برای اولین بار در سیستان وبلوچستان با هدف سرمایه گذاری بر روی طرح های برتر وفناور برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن میرشکار صبح امروز دوشنبه در جمع اصحاب رسانه، با اشاره به اینکه رویداد ملی «تا ثریا»، افزود: این رویداد به ایستگاه سیستان و بلوچستان رسیده و یازدهم بهمن ماه سال جاری در محل پارک علم و فناوری زاهدان با حضور سرمایه‌گذاران و صاحبان صنایع بزرگ استان برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: رویداد تا ثریا حلقه واسط بین صاحبان علم و ایده و صاحبان صنعت است تا ایده‌های علمی به تجاری‌سازی تبدیل شود.

نماینده شرکت پیشگامان فرآیند توسعه دانش ادامه داد: تاکنون ۳۰ طرح دانش بنیان به این رویداد استانی ارسال شده که از بین آنها ۹ طرح برگزیده شده که در برگزاری رویداد فوق شناسایی شرکت‌هایی که بتوانند در راستای تجاری‌سازی محصولات خود گام بردارند، در اولویت قرار دارد.

وی گفت: طرح‌های ارائه شده بسته به نوع و ظرفیت هر استان تعریف و زمینه اشتغال به صورت مستقیم و غیرمستقیم را فراهم می‌کند.

کد مطلب 6008004

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