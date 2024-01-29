به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد ملی نخبگان، بنیاد ملّی نخبگان بر اساس شیوه‌نامه «شناسایی و پشتیبانی از برگزیدگان ادبی ‌کشور»، فرایند شناسایی آحاد اجتماعات ادبی را در رده «سرآمد ادبی» در سه بخش «شعر»، «نویسندگی» و «پژوهشگری» در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۲ آغاز کرده و تسهیلات ویژه‌ای را به برگزیدگان ادبی کشور اعطا می‌کند.

در همین راستا، رویداد ملی سرآمدان ادبی به منظور شناسایی و تکریم سرآمدان ادبی و تسهیل مسیر اثرگذاری و الگوسازی از ایشان برگزار می‌شود.

همچنین با هدف تکریم سرآمدان ادبی و تسهیل مسیر اثرگذاری آنها و الگوسازی از آنان تسهیلات زیر به ایشان اعطا می‌شود:

الف. اعتبار ادبی: به منظور ارتقای فعالیت های ادب پژوهی، انتشار آثار، سفرهای پژوهشی، اشتراک نشریات ادبی داخلی و خارجی، عضویت در مجامع ادبی داخلی و خارجی، خرید آثار ادبی و موارد مشابه.

ب. امکان پذیرش سالانه سه ادب آموز یا سه پژوهشگر پسادکتری با استفاده از اعتبارات بنیاد ملی.

ج. اعتبار مالی برای شرکت در مجامع ادبی داخلی و خارجی.

د. تسهیلات فرهنگی و رفاهی: شامل کمک هزینه سفرهای زیارتی، گردشگری ملی، تسهیلات مسکن، بیمه و مشابه آن.

ه. اعطای تسهیلات برای استفاده از امکانات ادبی، فرهنگی و هنری در سطح کشور.

و. تجلیل از طریق شناساندن شخصیت و فعالیت های سرآمد ادبی در مجامع عمومی (از طریق انتشار کتاب یادمان، تهیه فیلم، مصاحبه و...).

تبصره: سقف ریالی تسهیلات این ماده سالیانه از سوی رئیس بنیاد تعیین و چگونگی توزیع آن توسط شورای شناسایی تبیین می‌شود.

شروط لازم برای بهره‌مندی از این تسهیلات به شرح زیر است:

برگزیدگان باید حدنصاب لازم، دست کم ۳۰۰ امتیاز را از فعالیت‌های نخبگانی ادبی (مطابق با شاخص جدول شیوه‌نامه) به دست آورند و حائز بیشترین امتیاز در بین سایر متقاضیان در دورة بررسی باشند.

صرفاً فعالیت‌های مرتبط با حوزة ادبیات شامل

شعر: (شعرنو، آیینی، ترنه سرا، تصنیفگو، نویسندگان، ...)

نویسندگی: داستان و ناداستان

پژوهشگری: نویسندگان معجم ها دایر المعارف، دانشنامه و فرهنگ نامه، مجموعه تحقیقات ادبی، مجموعه مقالات، تصحیح گردآوری، نقد ادبی و ...

متقاضیان به شکل فردی یا با معرفی از سوی نهادهای معتبر ادبی (دانشگاه‌ها، انجمن های علمی، نهادهای تخصصی ادبی و ...) می‌توانند در فرایند ارزیابی شرکت کنند.

چنانچه در هر مرحله از بررسی مشخص شود متقاضی اطلاعاتی خلاف واقع را ارسال کرده است، متقاضی نه‌ فقط از این تسهیلات بلکه از تمامی تسهیلات بنیاد محروم می‌شود و عدم صداقت وی به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام و به لحاظ حقوقی موضوع پیگیری می شود.

شایان ذکر است: سرآمد ادبی، فردی است که بر اساس ذوق، خلاقیت سرشار و تلاش خود به جایگاهی ممتاز در میان همگنان خود دست یافته، صاحب سبک و شیوه‌‎ای نوآورانه درآفرینش آثار ادبی باشد و سال‌های متمادی از عمر خود را در آن شاخه ادبی به صورت فعال و پیشرو سپری کرده باشد، همچنین احوال و آثار او معرف تخلّق به ادب اسلامی، التزام عملی به نظام اسلامی و آیین ملّی داشته باشد.

متقاضیان می توانند برای شرکت در این رویداد یا معرفی سرآمدان ادبی، اطلاعات لازم را به همراه کاربرگ شناسایی (دریافت) و مستندات مربوطه (تصویر آثار، افتخارات، پیوند چاپ مقالات، و ...) در قالب فایل فشرده(zip/ حداکثر ۲۰ مگابایت) تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ در فرم ثبت نام(کلیک کنید) بارگذاری کنند.

علاقه‌مندان به کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به وبگاه بنیاد نخبگان استان قم به نشانی http://qom.bmn.ir مراجعه کنند یا با شماره تماس ۳۷۷۰۵۸۰۰ ۰۲۵- داخلی ۲۶۷ تماس حاصل فرمایند.