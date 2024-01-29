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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۸:۳۰

فرمانده انتظامی گرگان خبرداد؛

دستگیری ۵ متهم اصلی نزاع در مراسم عروسی گرگان

دستگیری ۵ متهم اصلی نزاع در مراسم عروسی گرگان

گرگان- فرمانده انتظامی گرگان از دستگیری ۵ متهم اصلی نزاع در مراسم عروسی این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی تجری اظهار کرد: به دنبال اعلام شهروندان به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره درگیری دسته جمعی در مراسم عروسی و نهایتاً مجروح شدن ۲ نفر و انتقال آنها به بیمارستان، مأموران انتظامی شهرستان گرگان جهت بررسی موضوع در محل حاضر شدند.

وی افزود: پس از حضور و بررسی مأموران از صحنه حادثه مشخص شد که عده‌ای عمدتاً جوان بودند به علت درگیری لفظی با هم درگیر شده و در این درگیری تعدادی مجروح شدند.

فرمانده انتظامی گرگان با اشاره به انتقال مجروحان به مراکز درمانی، گفت: در این حادثه با تلاش مأموران انتظامی و هماهنگی قضائی، ۵۴ نفر از عاملان نزاع شناسایی و دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

این مقام انتظامی در پایان خاطر نشان کرد: ناتوانی در مهار خشم، عصبانیت و بی توجی به قانون، عواقب بسیار ناگواری به همراه دارد که گاه جبران ناپذیر است.

کد مطلب 6008369

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