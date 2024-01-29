حضور فرنگی کاران خوزستانی در اردوی تیم ملی نونهالان

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین اردوی تیم ملی کشتی فرنگی نونهالان با حضور پر تعداد ورزشکاران خوزستانی از چهاردهم تا بیستم بهمن ماه سال‌جاری برگزار می‌شود.

در وزن ۳۵ کیلوگرم: حسین بذرافکن، ۴۱ کیلوگرم: سوشیانت حسن زاده، ۴۴ کیلوگرم: امیر کاظمی، ۵۷ کیلوگرم: علیرضا رضایی، ۶۲ کیلوگرم: محمدامیر رشیدی، ۶۸ کیلوگرم: امیرحسین علوانی، ۷۵ کیلوگرم: نوید سعیدیان، ۸۵ کیلوگرم: ابوالفضل جعفری و ابوالفضل محمدی (از نفرات اعزامی به مسابقات آسیایی اردن ۲۰۲۳) نفرات خوزستانی دعوت شده به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی نونهالان هستند.

پرویز زیدوند به عنوان مربی در پنجمین اردوی تیم ملی کشتی فرنگی نونهالان حضور دارد.

همچنین مهدی گندمگون، عزیز ناقوسی، اکبر عالی محمدی مربیان خوزستانی دعوت شده از سوی انستیتو فدراسیون به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی نونهالان هستند.