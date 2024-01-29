درآمد گمرکات مازندران ۳۲ درصد رشد یافت/واردات ۳.۸ میلیون تن کالا

امیر جمشیدی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ۱۰ ماه سال جاری درآمد گمرکات مازندران حاصل از تجارت خارجی با رشد ۳۳ درصدی بالغ بر ۱۴ هزار و ۸۲۵ میلیارد ریال بوده است.

ناظر گمرکات مازندران میزان واردات ۱۰ ماهه سال جاری به سه میلیون و ۸۵۴ هزار تن و به ارزش یک میلیارد و ۸۸۶ میلیون دلار رسید که از افزایش ۸۵ درصدی در وزن و ۴۹ درصدی در ارزش نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده است.

وی ادامه داد: پنج قلم عمده کالاهای وارداتی در این مدت؛ ذرت دامی با ۷۵۹ میلیون دلار، چربی‌ها و روغن‌های حیوانی با ۵۵۵ میلیون دلار، جو دامی با ۳۴۲ میلیون دلار، کک نفتی با ۶۰ میلیون دلار و محصولات شیمیایی با ۳۲ میلیون دلار بودند.

جمشیدی همچنین ۵ کشور عمده مبدا کالاهای وارداتی را به ترتیب شامل امارات متحده عربی با ۷۰۱ میلیون دلار، ترکیه با ۴۸۸ میلیون دلار، روسیه با ۳۰۳ میلیون دلار، انگلستان با ۹۹ میلیون دلار و عمان با ۷۸ میلیون دلار ذکر کرد.

وی با اشاره به واردات کالاهای اساسی در ۱۰ ماه سال جاری گفت: میزان واردات کالاهای اساسی طی همین مدت از گمرکات مازندران بالغ بر ۳ میلیون ۶۴۸ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۶۹۹ میلیون دلار بوده که از نظر وزنی رشد ۹۹ درصدی، و از نظر ارزشی رشد ۶۵ درصدی را نسبت به مدت مشابه قبل نشان می‌دهد.

ناظر گمرکات مازندران اظهار داشت: کالاهای اساسی سهم ۹۵ درصدی از وزن و ۹۰ درصدی از ارزش کل واردات گمرکات مازندران را داراست.

وی در رابطه با اقلام عمده کالاهای اساسی بیان کرد: ذرت دامی، چربی‌ها و روغن‌های حیوانی و دامی، گندم دامی، جودامی و خوراک آماده دام اقلام عمده کالاهای اساسی وارداتی به گمرکات مازندران بوده است.