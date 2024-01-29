نقشه راه توسعه بازار فرش آذربایجان غربی تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان عصر دوشنبه در جلسه بررسی مشکلات قالی بافان آذربایجان غربی، با بیان اینکه بازار فرش رقبایی در سطح جهان و منطقه داشته و نوسانات ارز، تحریم‌ها و عوامل مختلف در این بازار تأثیرگذار بوده، افزود: برای رفع مشکلات و ساماندهی بازار فروش و رونق تولید قالی بافان و فرش بافان، کمیته و کارگروهی تشکیل شده و مسائل را پیگیری خواهد کرد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت تدوین نقشه راه توسعه بازار فرش، خاطرنشان کرد: با تدوین نقشه راه و ایجاد بانک اطلاعاتی، مشخص می‌شود چه تعداد هنرمند شهری و روستایی در این حوزه فعالیت داشته و چه تعداد در شهرک‌های صنعتی مشغول به کار هستند.

استاندار آذربایجان غربی به حمایت از نیروی انسانی فعال در حوزه فرش برای تحقق چشم انداز آینده نیز اشاره کرده و افزود: دستگاه‌های متولی و حامی بازار فرش، در بخش‌های آموزش، ایجاد کارگاه و فروش، با پراکندگی عمل کرده و بهتر است از اقدامات جزیره‌ای پرهیز شده و کارگروهی تشکیل شود.

معتمدیان همچنین با تاکید بر افزایش ظرفیت مهارت افزایی در حوزه تولید فرش دستبافت، اضافه کرد: مهارت افزایی و مهارت آموزی در شهرستان‌های خوی، میاندوآب و در شهرستان‌هایی که قطب تولید فرش هستند، گسترش و افزایش یابد.

وی در ادامه با تاکید بر گسترش مهارت افزایی در دبیرستان‌ها و مراکز فنی و حرفه‌ای، افزود: مهارت افزایی از هنرستان‌ها شروع شده و در مراکز جامع علمی کاربردی نهادینه شود تا افراد پس از آن جذب بازار کار شوند.

استاندار آذربایجان غربی به مهارت آموزی بر اساس ظرفیت‌های هر شهرستان نیز اشاره کرده و اظهار داشت: مهارت آموزی در روستاها نیز صورت گرفته و پس از حمایت در حوزه آموزش و ارائه تسهیلات، زمینه برای معرفی بازار فروش فراهم شود.

وی تصریح کرد: با توجه به کلنگ‌زنی پروژه منطقه ویژه اقتصادی سرو در دهه فجر امسال، می‌توان از ظرفیت این منطقه نیز در توسعه بازار فرش آذربایجان‌غربی بویژه فرش دستبافت استان استفاده کرد.