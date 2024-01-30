افزایش مالیات بر ارزش افزوده وارد کردن فشار مضاعف به مردم است

عباس آرگون نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره عواقب افزایش مالیات بر ارزش افزوده گفت: افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده بر اساس منحنی لافر تا حدی منتج به این می‌شود که درآمد دولت افزایش پیدا کند.

وی ادامه داد: ولی وقتی میزان اخذ مالیات‌ها از حدی بگذرد نه تنها درآمد دولت افزایش پیدا نمی‌کند بلکه کاهش هم پیدا می‌کند. در این شرایط اقتصادی درست است که بعضی از کالاهای اساسی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شوند و باید این مسائل در افزایش مالیات بر ارزش افزوده لحاظ شود.

آرگون در ادامه بیان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی اقتصادی موجود در کشور افزایش مالیات بر ارزش افزوده یک فشار مضاعف به مردم است، مردم در حال حاضر هم در تأمین هزینه‌های زندگی خود دچار مشکل هستند وقتی این افزایش هم انجام شود قطعاً شاهد تورم خواهیم بود.

نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه این موضوع در مجلس تصویب شده است افزود: دولت منابع حاصل از این افزایش را برای اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته است، ولی این شیوه برداشتن منابع لازم از جیب مردم برای گذاشتن در جیب بخشی دیگر از مردم است.

آرگون با بیان اینکه در این شرایط اقتصادی یک درصد هم رقم قابل توجهی است و شرایط را برای مردم سخت‌تر می‌کند توضیح داد: باید از این اقدام جلوگیری شود و یا به تعویق انداخته شود زیرا در شرایط موجود مردم عادی توان تأمین هزینه‌های خود را نخواهند داشت.

وی در ادامه با بیان اینکه با این افزایش مالیات ستانی از مصرف مردم، سفره مردم کوچک و کوچک‌تر خواهد شد گفت: این افزایش بر قیمت کالاهای مصرفی تأثیر تورمی خواهد گذاشت و این افزایش در کنار تورم موجود و حاکم در جامعه شرایط را برای مردم مخصوصاً مردم ضعیف و محروم سخت و سخت‌تر خواهد کرد.