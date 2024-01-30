به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد ملی نخبگان، به منظور حمایت و استفاده از ظرفیت نخبگان در راستای حل مسائل و نیازهای شرکت مس و صنایع وابسته آن، موافقت‌نامه همکاری مشترک بنیاد ملی نخبگان و شرکت ملی صنایع مس ایران با هدف استفاده از ظرفیت نخبگان کشور در حل مسائل و چالش‌های اساسی به امضای سید سلمان سید افقهی؛ قائم مقام بنیاد ملی نخبگان و امیر خرمی شاد؛ مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران رسید.

معرفی نخبگان و استعدادهای برتر برای جذب و همکاری در شرکت مس و شرکت های تابعه و تشکیل هیئت های اندیشه ورز حول مسائل ارائه شده توسط شرکت مس، معرفی مستعدان و استعدادهای برتر جهت حضور در طرح بورسیه صنعتی کارآموزی و کارورزی، همکاری با شرکت مس جهت رفع چالش های اساسی کشور در قالب طرح هسته های علمی مسئله محور، حمایت از رویدادهای نخبگانی برگزار شده توسط شرکت مس، شرکت های تابعه و مراکز صنعتی و معدنی در قالب رویدادهای رقابتی مسئله محور، برگزاری همایش ها و رویدادهای علمی و تخصصی مشترک با شرکت مس و معرفی مخترعان و اختراع های برگزیده متناسب با حوزه های فعالیت مراکز صنعتی و معدنی جهت بکارگیری و بهبود فرآیند کسب و کار ایشان از مهمترین تعهدات بنیاد ملی نخبگان در این موافقت‌نامه است.

همچنین همکاری و مشارکت در شناسایی سرآمدان صنعتی، احصا مسائل و چالش‌های شرکت مس، شرکت های تابعه و مراکز صنعتی و مشارکت در تامین منابع جهت حل آن از طریق هسته های علمی مسئله محور در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه، همکاری در جهت جذب نخبگان در صنایع، مجتمع ها و نهادهای مرتبط با شرکت مس حسب نیاز احصاء شده، فراهم کردن ساز و کار بازدید هدفمند نخبگان از مراکز صنعتی، مراکز علمی تحقیقاتی و دستاوردها و نمایشگاه های شرکت مس و نهادهای مرتبط، ایجاد بستر مناسب جهت استفاده از ظرفیت اجتماع نخبگانی و معرفی سرآمدان و خبرگان صنعتی به منظور حضور در اتاق های فکر و هیئت های اندیشه ورز از طریق دفاتر استانی، ایجاد ظرفیت به منظور استفاده و بهره‌مندی صنایع و مجتمع های معدنی و صنعتی از ظرفیت نخبگان و استعدادهای برتر در قالب طرح بورسیه صنعتی کارآموزی و کاروزی و بهره گیری و اولویت دهی در استفاده از اختراع ها و طرح های صنعتی و کارآفرینی نخبگان و استعدادهای برتر در مراکز صنعتی و معدنی و سازمان های مرتبط پس از طی فرآیندهای مربوطه از مهمترین تعهدات شرکت ملی صنایع مس ایران است.

این شرکت همچنین متعهد شد زمینه لازم را جهت مشارکت مجتمع های صنعتی و معدنی شرکت ها و موسسات مرتبط با شرکت مس در طرح های موضوع تفاهم نامه فراهم کند.

ایجاد شرایط برای حضور نخبگان و استعدادهای برتر در دوره های پسادکتری در مراکز تحقیقات تابعه شرکت مس پس از طی فرآیندهای مربوطه و در چارچوب ضوابط و مقررات، همکاری در تکریم و الگوسازی نخبگان و مفاخر صنعت و معدن و ایجاد ساز و کار جهت جذب ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکت مس صنایع مس ایران و شرکت های تابعه از دیگر تعهدات شرکت مس در این موافقت‌نامه بشمار می رود.