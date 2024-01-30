۱۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۵۵

حزب‌الله شایعه مذاکره غیر مستقیم با رژیم صهیونیستی را تکذیب کرد

حزب الله لبنان با صدور بیانیه‌ای شایعه مطرح شده در یک روزنامه لبنانی مبنی بر مذاکرات غیر مستقیم با رژیم صهیونیستی در خصوص نوار مرزی با سرزمین‌های اشغالی را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری الجزیره، روابط عمومی حزب الله لبنان با صدور بیانیه‌ای انتشار خبری دروغین در روزنامه لبنانی نداء الوطن در خصوص مذاکرات غیر مستقیم بین لبنان و رژیم صهیونیستی در زمینه مرزهای زمینی را تکذیب کرد.

حزب الله در بیانیه خود ضمن رد این خبر تاکید کرد که منحصراً دولت لبنان مسئول حل و فصل این پرونده است.

این بیانیه خبر منتشر شده در روزنامه مذکور را از نظر شکل و محتوا کاملاً دروغ و غیر واقعی خواند.

رژیم صهیونیستی اخیراً تبلیغات گسترده‌ای مبنی بر عملیات نظامی فراگیر و قریب الوقوع خود در لبنان را آغاز کرده تا شاید بتواند به این ترتیب مانع از گسترش عملیات حزب الله در حمایت از ملت جنگ زده و محاصره شده غزه شود.

این در حالی است که نظریه پردازان نظامی رژیم صهیونیستی معتقدند که تل‌آویو در حال حاضر قدرت ورود به جنگ همزمان با حزب‌الله لبنان در سایه شکست در تحقق اهداف نظامی در جنگ غزه را ندارد. این موضوعی است که بسیاری از تحلیلگران مسائل نظامی رژیم صهیونیستی از جمله اسحاق بریک ژنرال نیروهای ذخیره ارتش این رژیم به آن اذعان کرده‌اند.

