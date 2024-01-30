  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۴۶

حمله حزب الله به دو پایگاه رژیم صهیونیستی در شمال فلسطین اشغالی

حمله حزب الله به دو پایگاه رژیم صهیونیستی در شمال فلسطین اشغالی

در حالی که منابع رسانه‌ای از تیراندازی به پایگاه «برکه ریشا» ارتش رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان خبر دادند، حزب الله اعلام کرد که پایگاه «حدب یارین» اشغالگران را هدف حمله موشکی قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، مقاومت اسلامی حزب الله لبنان یا صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که یکی از پایگاه‌های رژیم صهیونیستی را در شمال فلسطین اشغالی هدف قرار داده است.

حزب الله در این بیانیه اعلام کرد: در راستای حمایت از ملت استوار فلسطین در نوار غزه و مقاومت دلاور و شریف آن، مجاهدان مقاومت اسلامی ساعت ۱۱:۳۵ دقیقه قبل ازظهر امروز تجمع نظامیان صهیونیست را در پایگاه «حدب یارین» با سلاح مناسب موشکی و به صورت مستقیم هدف قرار داد.

خبرنگار المیادین هم در جنوب لبنان اعلام کرد که پایگاه برکه ریشا ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه الجلیل غربی در شمال فلسطین اشغالی هم هدف تیراندازی مستقیم از جنوب لبنان قرار گرفته است. خبرنگار افزود که این تیراندازی حدود یک ساعت به صورت مستمر ادامه داشته است.

ارتش رژیم اشغالگر هم در پاسخ، اطراف شهرک‌های یارین، الجبین و طیرحرفا در جنوب لبنان را هدف آتش توپخانه قرار داد.

کد مطلب 6009176

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها