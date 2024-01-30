حمله حزب الله به دو پایگاه رژیم صهیونیستی در شمال فلسطین اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، مقاومت اسلامی حزب الله لبنان یا صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که یکی از پایگاه‌های رژیم صهیونیستی را در شمال فلسطین اشغالی هدف قرار داده است.

حزب الله در این بیانیه اعلام کرد: در راستای حمایت از ملت استوار فلسطین در نوار غزه و مقاومت دلاور و شریف آن، مجاهدان مقاومت اسلامی ساعت ۱۱:۳۵ دقیقه قبل ازظهر امروز تجمع نظامیان صهیونیست را در پایگاه «حدب یارین» با سلاح مناسب موشکی و به صورت مستقیم هدف قرار داد.

خبرنگار المیادین هم در جنوب لبنان اعلام کرد که پایگاه برکه ریشا ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه الجلیل غربی در شمال فلسطین اشغالی هم هدف تیراندازی مستقیم از جنوب لبنان قرار گرفته است. خبرنگار افزود که این تیراندازی حدود یک ساعت به صورت مستمر ادامه داشته است.

ارتش رژیم اشغالگر هم در پاسخ، اطراف شهرک‌های یارین، الجبین و طیرحرفا در جنوب لبنان را هدف آتش توپخانه قرار داد.