وزیر صهیونیست:اشتباه کردیم/ اوضاع در جبهه شمالی بسیار سخت شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «عوفر سوور» وزیر مهاجرت رژیم صهیونیستی تاکید کرد که شرایط در جبهه شمالی و در برابر حزب الله لبنان برای تل آویو بسیار سخت شده است.

وی در ادامه افزود: ما باید به یک راهکار سیاسی برای حل مساله جبهه شمالی دست پیدا کنیم چرا که شرایطمان بسیار سخت است.

این وزیر صهیونیست اضافه کرد: اسراییل با چالش‌های زیادی رو به رو است. بهتر بود تل آویو یک جبهه جدید در شمال طی مراحل اولیه جنگ علیه نوار غزه ایجاد نمی‌کرد.

وی تاکید کرد: باز کردن جبهه شمالی اشتباه بود.

روزنامه یدیعوت آحارونوت نیز امروز یکشنبه در گزارشی از پیشنهاد فرماندهان نظامی صهیونیست در ارتباط با جنگ دایر میان ارتش رژیم صهیونیستی و مقاومت اسلامی حزب الله لبنان در مرزهای شمالی اراضی اشغالی خبر داد.

بنابراین گزارش، شماری از فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی پیشنهاد کرده اند که یک آتش بس دو روزه در جبهه شمالی با حزب الله اجرایی شود و در صورتی که این آتش بس موقت نقض شود جنوب لبنان به شدت مورد تهاجم ارتش اشغالگر قرار گیرد.

به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی طرح این پیشنهاد به عدم تحقق اهداف جنگ غزه باز می‌گردد و فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی با این اقدام می‌خواهند تمرکز کامل نظامیان خود را بر جنگ غزه و تحقق دستاوردی حداقلی قرار دهند.