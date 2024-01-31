مطالبه مردم سیریک از دولت سیزدهم/ مشکلات ته لنجی حل شود

خبرگزاری مهر - گروه استانها، مختار رحیمی: ساحل و دریا یکی از مهمترین ظرفیتها برای استانهای هرمزگان، سیستان و بلوچستان، بوشهر و خوزستان است. افراد زیادی از شمال تا جنوب این استانها از این طریق امرار و معاش میکنند و یکی از این ظرفیتها تجارت دریایی و بازرگانی است. که نسبت به دیگر فعالیتهای اقتصادی مردمان شهرستانهای شرق استان هرمزگان (میناب، سیریک و جاسک) را بیش از هر موضوعی دیگر به دریا مرتبط است.
در واقع مردمان این شهرستانها از سالهای بسیار دور و یا حتی میتوان گفت که از قرنهای گذشته همواره تجار و بازرگانان این دریا بوده اند و تجارت دریایی بسیاری با کشورهای همسایه داشتهاند پس اقتصاد دریامحور جزو شاخصههای غیر قابل انکار مردمان این شهرستانها بوده است.
مردم این شهرستانها از دیرباز از طریق فعالیتهای تجاری و بازرگانی با لنجهای تجاری با کشورهای حاشیه خلیج فارس در ارتباط بودهاند و از این طریق امرار و معاش میکردند. به نوعی فعالیت تجاری یکی از ظرفیتهای مهم بنادر در این شهرستانها به حساب میآید. تأمین معیشت مردم این استان به خصوص این سه شهرستان به کالای همراه ملوان یا ته لنجی گره خورده است،
طی سالهای اخیر مقررات جدیدی وضع و تصویب مصوبات متعدد در مورد واردات کالای (ته لنجی) از طریق شناورها به بنادر باعث شده تا فعالان حوزه تجارت دریایی با چالش جدی برای واردات کالا روبرو شوند، پس از این رو فعالیت در حوزه کالای همراه ملوان (ته لنجی) به یکی از دغدغههای اصلی مردم ساحلنشین این منطقه تبدیل شده است.
لزوم رفع دغدغه ساحلنشینان
بیش از ۸۰ فروند لنج تجاری و سفاری در بندر شهرستان سیریک فعالیت دارند، جدا از اینکه در بندر تیاب و بندر کلاهی شهرستان میناب دو برابر از تعداد لنجهای شهرستان سیریک و شهرستان جاسک وجود دارد، که به لحاظ ایجاد محدودیت در واردات کالای ته لنجی اکنون فعالیت این لنجها با رکود مواجه شده است.
حل مشکل ته لنجی در استان هرمزگان به خصوص شهرستانهای میناب، سیریک و جاسک از شعارهای دولت سیزدهم بود که مقرر شد به موجب تغییراتی به نفع ساحلنشینان در مصوبه ته لنجی ایجاد و حل و فصل شود اما با این وجود همچنان صاحبان و حاملان کالا و لنجداران در این مناطق با مشکلات زیادی مواجه هستند.
در مصوبه جدید ته لنجی کاهش تعداد سفرها به گونهای که در طول ۳ سال جاری از عمر دولت سیزدهم تنها مجوز یک سفر برای لنجداران صادر شده است، و همین هم باعث شده تا تجار و بازرگانان نتوانند همچون سنوات گذشته واردات کالا را دنبال کنند.
جدا از تأمین معیشت مردم و ساحلنشینان بخش زیادی از اشتغال استان به بحث اقتصاد دریایی مرتبط است و ساماندهی کالای همراه ملوان در واقع گام بلندی در مسیر اشتغال زایی میتواند باشد.
ساحلنشینان چشم انتظار اصلاح مصوبه تهلنجی در دولت سیزدهم هستند
در روزهای اول مجلس یازدهم، به منظور رفع دغدغههای فعالان حوزه تجارت دریایی در استان بندری به خصوص هرمزگان تلاشها و پیگیریهای فراوانی را در سطح ملی صورت گرفت.
همین طور با پیگیریهای مکرری که رئیس جمهور و رئیس مجلس صورت گرفت خوشبختانه اصلاحاتی در مصوبه سابق نسبت به تعداد اقلام و حجم کالای همراه ملوان انجام شد و تعداد سفرها به ۴ صفر در سال و ۵۹ کالا به ۹۵ نوع کالا افزایش یافت.
مشکلات لنجداران در بحث ته لنجی آنها را ورشکسته کرد، دولت به داد ما برسید
محمد ابراهیم زرهی یکی از لنجداران قدیمی شرق هرمزگان در گفتوگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: اگر واقعاً مسئولان میخواهند هم به اشتغال و معیشت بومیان ساحل نشین توجه کنند پس بهتر است مشکل ته لنجی لنجداران این منطقه حل و فصل کنند چون که فعالیت این تعداد لنج باری بر روی زندگی کل شهرستان تأثیر گذار است.
وی از خبرنگار مهر، خواست که مسؤولان را در جریان کاهش اسف بار تعداد لنجهای باری سیریک بگذارد تا بدانند در طول امسال حتی اجازه یک سفر به لنجداران سیریکی داده نشده و در این چند ماه چند نان آور خانواده خانه نشین شده است.
زرهی با گلایهمندی نسبت به بی سروسامانی در عرضه کالاهای وارداتی ته لنجی در بازارهای داخلی تصریح کرد: عمده کالاهایی که با تجارت ملوانی وارد کشور میشود در بازارهای شهرهای ساحلی و نزدیک ساحل به فروش میرسد ولی امکان اینکه حتی از شهری به شهر دیگری در همین استان جابه جا کنیم در واقع نیست و نیروی انتظامی از حمل و جابه جایی این کالاها جلوگیری میکند.
وی با اشاره به اینکه مسؤولان خیلی سعی کردند که مشکل کالای ملوانی و ته لنجی هرمزگان را رفع کنند ولی متأسفانه تاکنون نتوانستهاند، افزود: تعداد سفرها در سال ۱۳۹۹ به سه سفر افزایش یافت و با این نگرش تا حدودی موفق به تأمین زنجیره معیشت در این مناطق شد، و آثار مطلوبی بر روی زندگی همه ما داشته است.
وی اضافه کرد: تعداد سفرها در سال ۱۴۰۰ به ۲ سفر و تا بهمن سال گذشته به یک سفر کاهش یافت و شرایط به گونهای تنظیم شده که بعضی از ملوانان شرق هرمزگان تا امروز نتوانستهاند حتی یک سفر خود را انجام دهند.
زرهی گفت: لنجداران به ازای هر ورودی که دارند برابر با ۶۰ میلیون تومان عوارض گمرکی پرداخت میکنند، جدا از اینکه بیش از ۲۰ میلیون تومان در ماه هزینههای جانبی و نگهداری لنج در اسکله برای لنجدار آب میخورد.
وی افزود: ما لنجداران هرمزگان از دولت سیزدهم درخواستی داریم مبنی بر اینکه تأمین سوخت مورد نیاز لنجداران به صورت یارانهای حساب کنند.
زرهی بیان کرد: با توجه به آنکه شناورهای تجاری نقش مهمی در رونق صادرات استان دارند باید دغدغه لنج داران در زمینه تأمین سوخت مورد نیاز با قیمت مناسب مرتفع شود، و سوخت مورد نیاز این شناورها متناسب با نرخ داخلی تأمین شود.
وی اظهار کرد: بر اساس مصوبه از بندر اسکله سیریک تا ورودی شاهراه آب بین المللی که در ۲ مایلی اسکله است، از همان ابتدا سوخت با قیمت بانکرینگ محاسبه میشود که هزینه آن برای لنجداران بسیار بالا است.
سامانه جامع تجارت یکی دیگر از مشکلات لنجداران در موضوع تهلنجی است
رئیس تعاونی لنجداران شهرستان سیریک در گفتوگو با خبرنگار مهر ضمن گلایه از عدم اختصاص سفر ملوانی در سال ۱۴۰۲ گفت: کم کم سال جاری روبه پایان است اما هنوز مجوز سفر تهلنجی به ما داده نشده است. و خیلی از لنجداران هستند که در سال ۱۴۰۲ هیچ سفری نرفتهاند. این موضوع وضعیت اقتصادی ملوانان و لنجداران را تحت تأثیر خود قرار داده است.
ابراهیم نساج گروگی بیان کرد: قصه تهلنجی بخصوص در شرق هرمزگان در طول این چند سال فراز و نشیبهای زیادی را پشت سر گذشته است، و کاهش تعداد سفرهای دریایی در سالهای اخیر، اقتصاد دریایی را از رونق انداخته است.
نساج گروگی، با بیان اینکه تعداد زیادی از مردمان شرق هرمزگان از این طریق امرارمعاش میکنند و برخی نیز تنها از همین راه مایحتاج زندگی خود را تأمین میکنند، اظهار کرد: این موضوع را از گمرک و استانداری هرمزگان پیگیری کردهایم، و جواب آنها این بود که هیأت دولت هنوز تصمیمی در این رابطه نگرفته و هیچ سفری برای سال ۱۴۰۲ تخصیص داده نشده است. وی باید هیأت دولت باید موافقت کند و تصمیم بگیرد تا مجوز برای سفر شما صادر شود.
وی مساله سامانه جامع تجارت را یکی دیگر از مشکلات لنجداران عنوان کرد و تصریح کرد: خیلی از کالاهایی که جزو ۹۵ کلم کالای ته لنجی در سامانه جامع تجارت نیست و حتی برای اینکه بتوانیم برای ثبت سفارش اقدام کنیم خیلی از کالاهای سوری ثبت این سامانه میشود.
نساج گروگی با انتقاد از اینکه تعداد سفرهای مجاز لنجها در سال هیچ سازوکار مشخصی ندارد، خاطرنشان کرد: برای یک تاجر اینکه در سال چند سفر میتواند برود اصلاً قطعی نیست، و اینکه هیچ مصوبه مشخصی در این رابطه هم نیست، و به نظر میرسد هرسال سختگیری در این خصوص بیشتر میشود. از سال ۱۴۰۰ وضعیت اینگونه شده، قبل ۱۴۰۰ تعداد سفرها دل به خواهی بود، بعد شد سه سفر و اکنون حتی یک سفر هم نداریم.
ته لنجی یک نوع سرمایه گذاری است بدون اینکه طلب ارز از دولت کنند
نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس، با اذعان به اینکه، به امید اینکه کالای همراه ملوان مردم ساحلنشین بدون پرداخت عوارض گمرکی به بنادر کشور وارد شود، گفت: در سفر پیش روی رئیس جمهور به استان هرمزگان رفع مشکل تهلنجی را درخواست خواهیم کرد تا پس از انجام بررسی کارشناسانه و اصلاحات اساسی مجدداً به مجلس ارائه شود.
حسین رئیسی افزود: با پیگیریهای صورت گرفته شاهد رفع مشکلات و دغدغههای ساحلنشینان و تأمین نیازها و مشکلات مردم در شهرهای ساحلی به ویژه مناطق تجاری سیریک، میناب و جاسک هستیم.
رئیسی با بیان اینکه، اصل ۴۳ قانون اساسی دولت را مکلف میکند تا شرایط اشتغال پایدار مردم فراهم کند، تصریح کرد: مردم در موضوع ته لنجی با سرمایهگذاری که انجام میدهند اشتغال ایجاد میکنند بدون اینکه ارزی از دولت طلب کنند.
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