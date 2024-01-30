به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری المیادین، اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که اولویت کنونی در غزه پایان دادن به حمله نظامی و عقب‌نشینی کامل نظامیان رژیم صهیونیستی است.

وی تاکید کرد که حماس پیشنهادی را از سوی پاریس برای آتش‌بس دریافت کرده و آن را بررسی خواهد کرد. این جنبش نسبت به تمامی ایده‌هایی که می‌تواند به پایان حمله نظامی رژیم صهیونیستی و تامین سرپناه برای ساکنان آواره غزه منجر شود، با روی باز تعامل می‌کند.

هنیه تصریح کرد که برای بررسی پیشنهاد پاریس جهت آتش‌بس، به قاهره سفر خواهد کرد.

وی ابراز داشت که حماس آمادگی بررسی هر طرحی برای بازسازی غزه و انجام عملیات جدی تبادل اسرا که ضامن آزادی اسرای فلسطینی باشد را دارد.

این عضو ارشد حماس از نقش قطر و مصر برای رسیدن به آتش بس پایدار در غزه و پایان تجاوزگری دشمن تشکر و قدردانی کرده و در عین حال مواضع آمریکا و برخی دولت‌های غربی در قبال آژانس آنروا و تعلیق کمک های مالی خود به آن را تقبیح کرد.

هنیه گفت: به اتفاقاتی که در دیگر جبهه‌های مقاومت در پشتیبانی از غزه رخ می‌دهد و تحولات بی‌سابقه‌ای که با هدف توقف تجاوزها و رفع محاصره غزه انجام می‌شود، افتخار می‌کنیم.