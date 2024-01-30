به گزارش خبرگزاری مهر، احد وظیفه، ظهر سه شنبه در میزگرد تخصصی هفتمین کنفرانس بین‌المللی تغییر اقلیم تهران در سالن قلم کتابخانه ملی ایران اظهار داشت: تغییر اقلیم تغییرات بزرگی را بر کشور تحمیل کرده است و پدیده‌های بزرگی ناشی از تغییر اقلیم شاهدیم که نگرانی‌ها در بازه آن را دوچندان کرده است.

وی افزود: در دهه ۷۰ نگرانی این بود که دریای خزر خانه‌های ساحلی را زیر آب ببرد اما از آن موقع تا کنون ۲ متر از ارتفاع آب آن کاسته شده است و دریاچه ارومیه تقریباً خشک شده و دریاچه آرال به طور کلی محو شده است.

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور با بیان اینکه وضعیت ما مثل سابق نیست، ادامه داد: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که سطح پوشش برف در ارتفاعات ایران بسیار کاهش یافته است، این شرایط مختص ایران نیست بلکه بسیاری از مناطق جهان با این چالش روبه رو هستند.

وظیفه اضافه کرد: کاهش برف در یک منطقه کوهستانی یعنی از بین رفتن آب در رودخانه‌های فصلی و کاهش آب در رودخانه‌های دائمی، اگرچه برخی رودخانه‌های دائمی ما مانند «اترک» هم به این دلیل خشک شده‌اند. این تغییرات فشار بر منابع طبیعی را گسترش داده است، فشاری که چند سویه و چند جانبه است.

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور تصریح کرد: در دنیا رویکردهای طبیعی مانند درختکاری، جذب کربن و… محور رویارویی با تغییر اقلیم است که در آن اصل منصفانه و متعادل بین این موضوع و امنیت غذایی و سایر بخش‌ها نیز باید رعایت شود تا خدشه‌ای به سایر حوزه‌های مهم و اساسی وارد نشود.

وی گفت: در ایران روزانه ۱۱۶ میلیون لیتر بنزین و ۸۵۰ میلیون مترمکعب گاز مصرف می‌شود اما در اروپا به دلیل استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر، سوخت فسیلی سهم بسیار کمتری در فعالیت‌های آنها دارد.

وظیفه خاطرنشان کرد. در آخرین نشست کاپ ۲۸ در امارات بر استفاده از انرژی‌های نو تاکید شده است.