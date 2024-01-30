فیاپ به ۱۱ عکاس‌ ایرانی درجه هنری اعطا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور قدردانی از شخصیت‌های فعال عکاسی، فدراسیون بین المللی هنر عکاسی (فیاپ) القاب یا درجه‌های هنری ویژه را به هنرمندان عکاس اعطا می‌کند که در دوره سال ۲۰۲۳ از ایران مهدی زابل عباسی درجه هنری EFIAP/S را دریافت کرد.

فرزین ناظم زاده، امیرحسین هنرور، علیرضا پورخان و عباس حاجی حسین کلانتر درجه هنری EFIAP و فریدون دلیری، شاخه وان عثمانی، مهران خدابخشی، داود رستگاری، امیرحسین اباذریان و محمد مختارنیا، درجه هنری AFIAP را دریافت کردند.

لقب AFIAP یا «هنرمند فیاپ» اولین لقبی است که می‌توان دریافت کرد. این لقب به هنرمندان عکاسی اعطا می‌شود که کیفیت‌ها و تکنیک‌های هنری و تولیدات هنری آنها از طریق شرکت در جشنواره‌های عکاسی بین المللی زیر نظر فیاپ توسط داوران بین المللی در کشورهای مختلف تأیید شده باشد. لقب EFIAP یا «هنرمند ممتاز فیاپ» نیز به هنرمندان عکاسی اعطا می‌شود که غیر از داشتن تکنیک‌های ممتاز، تعداد مشخصی از عکس‌هایشان در تعداد زیادی جشنواره بین المللی زیر نظر فیاپ پذیرفته شده باشد. به منظور تقدیر از هنرمندان عکاسی که پس از دریافت لقب EFIAP فعالانه به شرکت در جشنواره‌های بین المللی زیر نظر فیاپ ادامه می‌دهند و به این وسیله با خلق آثار هنری جدید به ارتقا عکاسی کمک می‌کنند، فیاپ هفت سطح دیگر EFIAP را به وجود آورده است که EFIAP/b اولین سطح بعد از EFIAP است.

برای دریافت لقب AFIAP عکس‌های این نامزد باید در ۱۵ جشنواره بین المللی مختلف زیر نظر فیاپ در ۸ کشور مختلف پذیرفته شده باشد. این نامزد باید حداقل ۴۰ پذیرش با ۱۵ عکس مختلف در جشنواره‌های بین المللی زیر نظر فیاپ داشته باشد. حداقل ۵ عکس از این ۱۵ عکس، هرکدام باید حداقل در ۳ جشنواره مختلف پذیرفته شده باشند.

برای دریافت لقب EFIAP هنرمند باید دارای لقب AFIAP باشد و بر اساس تاریخ درج شده در دیپلم AFIAP، حداقل یک سال از زمان دریافت لقب AFIAP گذشته باشد. عکس‌های این کاندیدا باید حداقل در ۳۰ جشنواره بین المللی مختلف زیر نظر فیاپ، در ۲۰ کشور مختلف پذیرفته شده باشد. این کاندیدا باید حداقل ۲۵۰ پذیرش با ۵۰ عکس مختلف در جشنواره‌های بین المللی زیر نظر فیاپ داشته باشد. حداقل ۵ عکس از این ۵۰ عکس، هرکدام باید حداقل در ۳ جشنواره مختلف پذیرفته شده باشند. حداقل ۲ عکس از این ۵ عکس باید هرکدام برنده حداقل یک جایزه باشند. این ۲ جایزه باید با ۲ عکس مختلف در ۲ کشور مختلف و از ۲ جشنواره مختلف کسب شده باشند.

برای دریافت لقب EFIAP/b هنرمند باید دارای لقب EFIAP باشد و بر اساس تاریخ درج شده در دیپلم حداقل یک سال از زمان دریافت آن لقب گذشته باشد و پس از دریافت لقب EFIAP حداقل شرایط زیر را در جشنواره‌های بین المللی زیر نظر فیاپ کسب کرده باشد: حداقل ۲۰۰ پذیرش با حداقل ۵۰ عکس مختلف در ۵ کشور مختلف و دریافت حداقل ۴ جایزه در ۴ کشور مختلف با ۴ عکس مختلف.

فدراسیون بین المللی هنر عکاسی (فیاپ) که به عنوان مؤسسه بین المللی در زمینه عکاسی از طرف یونسکو به رسمیت شناخته شده است، در سال ۱۹۴۶ پایه گذاری شد و از آن سال تاکنون واسطه‌ای برای برقراری ارتباط بین مؤسسات ملی عکاسی در کشورهای مختلف جهان بوده است. این فدراسیون به عنوان عضو اجرایی با مؤسسات ملی عکاسی در سراسر جهان همکاری نزدیک دارد که تعداد آنها به بیش از ۹۰ مؤسسه ملی در ۵ قاره می‌رسد و در حال حاضر تنها نماینده رسمی فیاپ در ایران «کلوپ عکس فوکوس» وابسته به «مؤسسه هنر خیام» است.