القاب فدراسیون بین المللی هنر عکاسی برای عکاسان ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیاپ در ایران، به منظور قدردانی از شخصیت های مطرح عکاسی، فدراسیون بین المللی هنر عکاسی (فیاپ) القابی را به هنرمندان عکاس اعطا می کند که در دوره جدید از ایران محمدرضا مومنی و علی سامعی لقب EFIAP/b یا هنرمند ممتاز فیاپ (سطح برنز)، سعید عرب زاده، عباس باقریان، ابراهیم بهرامی و داود عامری لقب EFIAP یا هنرمند ممتاز فیاپ، سیدعلی درمیانی بزرگ، مهدی خادم القرآنی، اصغر بشارتی، عباس مجدی، رامین امانی، امین دهقان، میران مباشری، محمدرضا معصومی و سیداحسان مرتضوی لقب AFIAP یا هنرمند فیاپ را دریافت کردند.

لقب AFIAP یا «هنرمند فیاپ» اولین لقبی است که می توان دریافت کرد. این لقب به هنرمندان عکاسی اعطا می شود که کیفیت ها و تکنیک های هنری و تولیدات هنری آنها از طریق شرکت در جشنواره های عکاسی بین المللی زیر نظر فیاپ توسط داوران بین المللی در کشورهای مختلف تایید شده باشد. لقب EFIAP یا «هنرمند ممتاز فیاپ» نیز به هنرمندان عکاسی اعطا می شود که غیر از داشتن تکنیک های ممتاز، تعداد مشخصی از عکس های شان در تعداد زیادی جشنواره بین المللی زیر نظر فیاپ پذیرفته شده باشد. به منظور تقدیر از هنرمندان عکاسی که پس از دریافت لقب EFIAP فعالانه به شرکت در جشنواره های بین المللی زیر نظر فیاپ ادامه می دهند و بدینوسیله با خلق آثار هنری جدید به ارتقا عکاسی کمک می کنند, فیاپ هفت سطح دیگر EFIAP را بوجود آورده است که EFIAP/b اولین سطح بعد از EFIAP است.

برای دریافت لقب AFIAP عکس های این کاندیدا باید در ۱۵ جشنواره بین المللی مختلف زیر نظر فیاپ، در ۸ کشور مختلف، پذیرفته شده باشد. این کاندیدا باید حداقل ۴۰ پذیرش با ۱۵ عکس مختلف در جشنواره های بین المللی زیر نظر فیاپ داشته باشد. حداقل ۵ عکس از این ۱۵ عکس، هرکدام باید حداقل در ۳ جشنواره مختلف پذیرفته شده باشند.

برای دریافت لقب EFIAP هنرمند می بایست دارای لقب AFIAP باشد و بر اساس تاریخ درج شده در دیپلم AFIAP، حداقل یک سال از زمان دریافت لقب AFIAP گذشته باشد. عکس های این کاندیدا باید حداقل در ۳۰ جشنواره بین المللی مختلف زیر نظر فیاپ، در ۲۰ کشور مختلف پذیرفته شده باشد. این کاندیدا باید حداقل ۲۵۰ پذیرش با ۵۰ عکس مختلف در جشنواره های بین المللی زیر نظر فیاپ داشته باشد. حداقل ۵ عکس از این ۵۰ عکس، هرکدام باید حداقل در ۳ جشنواره مختلف پذیرفته شده باشند. حداقل ۲ عکس از این ۵ عکس می بایست هرکدام برنده حداقل یک جایزه باشند. این ۲ جایزه می بایست با ۲ عکس مختلف در ۲ کشور مختلف و از ۲ جشنواره مختلف کسب شده باشند.

برای دریافت لقب EFIAP/b هنرمند می بایست دارای لقب EFIAP باشد. و بر اساس تاریخ درج شده در دیپلم حداقل یک سال از زمان دریافت آن لقب گذشته باشد. پس از دریافت لقب EFIAP حداقل شرایط زیر را در جشنواره های بین المللی زیر نظر فیاپ کسب کرده باشد: حداقل ۲۰۰ پذیرش با حداقل ۵۰ عکس مختلف در ۵ کشور مختلف و دریافت حداقل ۴ جایزه در ۴ کشور مختلف با ۴ عکس مختلف.

فدراسیون بین المللی هنر عکاسی (فیاپ) که به عنوان تنها موسسه بین المللی در زمینه عکاسی که از طرف یونسکو به رسمیت شناخته شده است در سال ۱۹۴۶ پایه گذاری شد و از آن سال تاکنون واسطه‌ای برای برقراری ارتباط بین موسسات ملی عکاسی در کشورهای مختلف جهان بوده است. این فدراسیون به عنوان عضو اجرایی با موسسات ملی عکاسی در سراسر جهان همکاری نزدیک دارد که تعداد آنها به بیش از ۹۰ موسسه ملی در ۵ قاره می رسد و در حال حاضر تنها نماینده رسمی فیاپ در ایران «کلوپ عکس فوکوس» وابسته به «موسسه هنر خیام» است.