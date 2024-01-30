پیروزی ازبکستان در نیمه اول دیدار با تایلند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ازبکستان و تایلند در مرحله یک هشتم نهایی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ از ساعت ۱۵ در ورزشگاه الجنوب و با قضاوت محمد بن نصرالدین رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در پایان نیمه اول با نتیجه یک بر صفر به سود ازبکستان به پایان رسید.

ترکیب تیم ملی تایلند: خمال، تیراتون بونماتان، پانسا همویبون، دولاه، میکلسون، پامفان، یوین، چارونراتاناپیروم، وراچیت کانیستریپامن، فومیچنتورک و جایدد

ترکیب تیم ملی ازبکستان: اوتکر یوسوپف، خوسانف، اشمورادوف، رستمجون آشورماتوف، سایفیف، اوستون اورونوف، خلمتوف، عزیزبک تورگونبائف، جلال الدین ماشاریپوف، اودیلون خامروبکوف و فیض الایف

شروع خوب ازبکستان

بازیکنان ازبکستان بازی را بهتر از همتایان تایلندی خود آغاز کردند و در همان دقایق ابتدایی بازی چندین موقعیت روی دروازه تایلند خلق کردند اما مدافعان تایلند هر بار بازیکنان ازبکستان را در به ثمر رساندن گل ناکام گذاشتند.

در دقیقه ۶ بازیکنان تایلند ضد حمله را به وسیله «یوین» ترتیب دادند اما این بازیکن در نزدیکی‌های محوطه جریمه و در مواجه با مدافع ازبکستان توپ را لو داد.

فرصت سوزی گزینه استقلالی ازبکستان

در دقیقه ۱۸ بازیکنان ازبکستان بار دیگر فرصت گلزنی داشتند اما این بار «اوستون اورونوف» که مورد توجه باشگاه استقلال هم قرار گرفته در مصافی تک به تک با دروازه بان تایلند با بی دقتی توپ را به بیرون زد تا جدی ترین موقعیت گل ازبکستان در ۲۰ دقیقه ابتدایی بازی از بین برود.

چند دقیقه پس از فرصت سوزی اورونوف، جلال الدین ماشاریپوف صاحب توپ شد و از بیرون محوطه جریمه به سمت دروازه تایلند شوت زد که خمال دروازه بان این تیم به خوبی آن را مهار و راهی کرنر کرد.

گل زیبای ازبکستان توسط «عزیزبک تورگونبائف»

حملات ازبکستان روی دروازه تایلند ادامه داشت و در دقیقه ۳۶ روی همکاری دو هافبک این تیم نخستین گل بازی به ثمر رسید. در حالی که توپ در اختیار خلمتوف بود او با پاسی از بیرون محوطه جریمه عزیزبک تورگونبائف را صاحب توپ کرد و این بازیکن با کنترل زیبای توپ آن را از بین دو پای دروازه بان تایلند وارد دروازه کرد تا در نیمه اول ازبکستانی‌ها با پیروزی به رختکن بروند.