برتری سامورایی ها مقابل بحرین در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال بحرین و ژاپن در مرحله یک هشتم نهایی جام ملت‌های آسیا امروز چهارشنبه ۱۱ بهمن از ساعت ۱۵ در ورزشگاه «الثمامه» قطر با قضاوت «احمد العلی» اردنی به مصاف هم رفتند که نیمه اول این دیدار با نتیجه یک بر صفر به سود ژاپنی ها به پایان رسید.

ترکیب تیم ملی فوتبال بحرین: ابراهیم لطف الله، عادل محمد، سید مهدی باقر، ولید محمد الحیام، علی حسن علی سلمین، کمیل حسن الاسود، محمد الحردان، جاسم احمد الشیخ، علی جعفر مدان، مارهون و هیلال

ترکیب تیم ملی فوتبال ژاپن: زیون سوزوکی، یوتا ناکایاما، تاکهیرو تومیاسو، کو ایتاکورا، مایکوما، رئو هاتاته، واتارو اندو، تاکفوسا کوبو، کیتو ناکامورا، ریتسو دوآن و آیاسه یوئدا

‌ بازی تاکتیکی و پایاپای در نیمه اول

بازی از ابتدا بین دو تیم پایاپای پیگیری می‌شد، دو تیم حملات زیادی را روی دروازه یکدیگر ندارک دیدند تا به گل برسند اما راهی به جایی نبردند. مهم‌ترین موقعیت این دیدار در دقیقه ۸ برای ژاپن رقم خورد. جایی که توپ ارسالی از روی کرنر را تومیاسو با ضربه سر به سمت دروازه بحرین زد اما این لطف الله دروازه‌بان بحرین بود که با یک واکنش زیبا توپ را به کرنر فرستاد.

در ادامه این بازیکنان بحرین بودند که دست به حمله زدند تا به گل برسند اما حمله جدی و بحرینی‌ها توسط کمک داور احمد العلی آفساید اعلام شد و توپ در اختیار بازیکنان ژاپن قرار گرفت.

گل برتری برای سامورایی‌ها

حملات متعدد بازیکنان ژاپنی جواب داد و آنها پشت محوطه جریمه صاحب یک موقعیت شدند که شوت زیبا و خطرناک بازیکن ژاپن به تیر دروازه برخورد کرد اما ریباند این توپ را ریتسو دوآن آن را به تور دروازه بحرین چسباند تا سامورایی‌ها یک بر صفر از حریف خود پیش بیافتد.

بازی آرام و بدون موقعیت بعد از گل ژاپن

بعد از گل اول ژاپنی‌ها بازی آرام و بدون فشار دو تیم در میانه‌های میدان در جریان بود، ژاپنی‌ها هم که به هدف خود رسیده بودند خیلی میل به حمله نداشتند و بازی بدون موقعیت خاصی ادامه پیدا کرد.