به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمد سلطانی ظهر سه شنبه در نشست خبری که با حضور نماینده چهار کمیته اجرایی ستاد دهه مبارک فجر به مناسبت فرارسیدن ایام‌الله دهه‌فجر و چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران برگزار شد با بیان اینکه دشمن به‌دنبال ناامید کردن جوانان و نوجوانان و ضعیف‌کردن ایمان افراد است، اظهار کرد: در مراسم ویژه دهه‌فجر باید امیدآفرینی و حمایت از مردم را سرلوحه کار خود قرار دهیم و پیشرفت‌های مختلفی که در حوزه‌های مختلف صورت گرفته را به مردم نشان دهیم.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به اینکه مراسم ویژه ایام‌الله دهه‌فجر توسط ۲۸ کمیته اجرایی در ستاد دهه‌فجر استان و مشهد برگزار خواهد شد، افزود: ۱۱ بهمن ماه زنگ انقلاب در مدارس استان نواخته می‌شود. ۱۲ بهمن نیز در سالن شهید بهشتی جشن ویژه آغاز دهه‌فجر با سخنرانی استاندار و حضور اقشار مختلف جامعه به ویژه دانش‌آموزان اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه ۴۰۲ برنامه در دهه فجر امسال برگزار می‌شود، افزود: یکی از ویژه‌برنامه‌های دهه فجر افتتاح ۱۸۷۲ پروژه عمرانی است.

نورافشانی ۳۱۳ نقطه در مشهد

سلطانی بیان کرد: اجرای رژه موتوری در شش محور از فرودگاه هاشمی‌نژاد تا میدان شهدا، غبارروبی از گلزار شهدا با حضور خانواده شهدا و نورافشانی ۳۱۳ نقطه در مشهد و استان ساعت ۲۱ شب ۲۲ بهمن از جمله برنامه‌های ایام‌الله دهه‌فجر است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: نکته قابل توجه این است که بخش بسیاری از برنامه‌ها توسط نوجوانان، جوانان و حتی کودکان در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در قالب سرود و نمایش و تئاتر اجرا خواهد شد.

وی گفت: برنامه‌های دهه‌فجر در ۱۷۰۰ مسجد و ۸ هزار مدرسه، بقاع متبرکه، هیأت‌های مذهبی، ورزشی، ادارات و نهادهای سطح استان اجرا خواهد شد.

سلطانی با اشاره به اینکه سخنران ویژه راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۲، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در حرم مطهر رضوی است، افزود: راهپیمایی ۲۲ بهمن در مراکز تعیین‌شده در سراسر استان ساعت ۹ صبح از میدان ۱۵ خرداد تا حرم مطهر رضوی است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: در طول مسیر غرفه‌های مختلف فرهنگی و علمی و به‌صورت ویژه برای نمایش دستاوردهای شرکت‌های دانش‌بنیان در مدت ۴۵ سال و اجرای برنامه‌های مختلف مانند سرود و نمایش توسط کودکان و نوجوانان را خواهیم داشت.