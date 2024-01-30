به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی هاآرتص، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا از ۳ تا ۵ فوریه (شنبه تا دوشنبه هفته آینده) به اراضی اشغالی سفر می‌کند.

وزیر امور خارجه آمریکا اوایل ماه جاری میلادی نیز برای مجموعه دیدارهایی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اشغالگران قدس در تل آویو بود.

این ششمین سفر بلینکن به اراضی اشغالی فلسطین از زمان آغاز جنگ صهیونیست‌ها علیه مردم مظلوم غزه در ماه اکتبر سال گذشته میلادی به شمار می‌آید.

این در حالیست که گروهی از کارمندان دولت آمریکا در همبستگی با غزه و در تلاش برای جلب توجه جهانیان و مردم آمریکا به بحران انسانی در غزه و محکوم کردن سیاست جو بایدن در قبال حمایت از رژیم صهیونیستی، اعتصاب غذای یک روزه‌ای را اعلام کردند.

نمایندگان گروهی تحت عنوان فدرالیست‌های متحد، متشکل از ده‌ها کارمند دولتی که از رویدادهای غزه ناامید شده‌اند و قبلاً اعتصابی را در اوایل ماه جاری سازماندهی کرده بودند، به روزنامه گاردین گفته‌اند که اعتصاب غذای یک روزه را آغاز خواهند کرد.

انتظار می‌رود که کارمندان شرکت‌کننده با لباس‌های مشکی یا چفیه یا سایر نمادهای همبستگی با مردم فلسطین به دفاتر خود بیایند.