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۱۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۵۲

هشدار نارنجی هلال احمر:

طوفان و بارش شدید باران در راه است

طوفان و بارش شدید باران در راه است

با صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی مبنی بر وقوع طوفان و بارش شدید باران و برف در برخی مناطق کشور، هلال‌احمر به حالت آماده باش درآمد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح نارنجی از وقوع طوفان و بارش شدید باران و برف در برخی مناطق کشور خبر داد.

بر این اساس بارش شدید و رگباری باران و وزش شدید باد در روز پنج شنبه و جمعه در استان‌های هرمزگان، جنوب شرق کرمان و نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان پیش بینی شده است.

همچنین شاهد بارش برف و کاهش دما در روز پنج‌شنبه در استان‌های کردستان، کرمانشاه، زنجان، قزوین، همدان، غرب مرکزی، لرستان، شمال ایلام، ارتفاعات شمال خوزستان، چهارمحال و بختیاری و ارتفاعات البرز خواهیم بود.

در روز جمعه نیز جنوب آذربایجان غربی، جنوب آذربایجان شرقی، زنجان، قزوین، البرز، تهران، شمال سمنان، کردستان، کرمانشاه، همدان، مرکزی، شمال شرق خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، شمال غرب فارس، غرب اصفهان، خراسان شمالی و خراسان رضوی بارش برف را تجربه خواهند کرد.

با توجه به وضعیت جوی و صدور هشدار از سوی سازمان هواشناسی، نیروهای هلال احمر در آماده باش ۱۰۰ درصدی قرار گرفتند.

همچنین رئیس سازمان امداد و نجات تاکید کرد: شهروندان در روزهای پیش رو از صعود به ارتفاعات و ترددهای بین شهری خودداری و حتی الامکان سفرهای خود را به زمان دیگری موکول کنند.

کد مطلب 6009425

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    نظرات

    • قنبر IR ۰۰:۴۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
      2 0
      پاسخ
      سلام چرا باران در جنوب استان فارس شهرهایی مثل لارستان نمیاد چون خشک ترین جای ایران از نظر بارشی همین منانق است ممنون

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