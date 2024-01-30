طوفان و بارش شدید باران در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح نارنجی از وقوع طوفان و بارش شدید باران و برف در برخی مناطق کشور خبر داد.

بر این اساس بارش شدید و رگباری باران و وزش شدید باد در روز پنج شنبه و جمعه در استان‌های هرمزگان، جنوب شرق کرمان و نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان پیش بینی شده است.

همچنین شاهد بارش برف و کاهش دما در روز پنج‌شنبه در استان‌های کردستان، کرمانشاه، زنجان، قزوین، همدان، غرب مرکزی، لرستان، شمال ایلام، ارتفاعات شمال خوزستان، چهارمحال و بختیاری و ارتفاعات البرز خواهیم بود.

در روز جمعه نیز جنوب آذربایجان غربی، جنوب آذربایجان شرقی، زنجان، قزوین، البرز، تهران، شمال سمنان، کردستان، کرمانشاه، همدان، مرکزی، شمال شرق خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، شمال غرب فارس، غرب اصفهان، خراسان شمالی و خراسان رضوی بارش برف را تجربه خواهند کرد.

با توجه به وضعیت جوی و صدور هشدار از سوی سازمان هواشناسی، نیروهای هلال احمر در آماده باش ۱۰۰ درصدی قرار گرفتند.

همچنین رئیس سازمان امداد و نجات تاکید کرد: شهروندان در روزهای پیش رو از صعود به ارتفاعات و ترددهای بین شهری خودداری و حتی الامکان سفرهای خود را به زمان دیگری موکول کنند.