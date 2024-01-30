به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث هاشمی عصر سه شنبه در برنامه پایانی خود در شهرستان رودان به عنوان نماینده هیأت دولت در دومین دور سفر رئیس جمهور به استان، یک واحد گلخانه دو هکتاری را در این شهرستان افتتاح کرد.

وی در ادامه راهی شهرستان میناب شد و از پروژه ورزشگاه ۱۰ هزار نفری شهر میناب که قرار است بعد مدت‌ها راکد بودن در سفر رئیس جمهور به استان مجدداً کلنگ‌زنی شود بازدید کرد.

برنامه بعدی کیومرث هاشمی در روستای ایسین از توابع شهرستان بندرعباس بود.

وی در این برنامه مجموعه ورزشی چند منظوره قلعه ایسین را با مساحت ۱۰۰۸ متر مربع که با سرمایه گذاری ۶۳ میلیارد ریالی به بهره‌برداری رسیده است را افتتاح کرد.

وزیر ورزش و جوانان در حاشیه این آئین در جمع خبرنگاران اظهارداشت: امروز ۱۳۶ پروژه ورزشی به صورت متمرکز و غیر متمرکز در استان هرمزگان افتتاح می‌شود که بخش‌هایی از آن‌ها به بهره‌برداری رسیده است.

هاشمی افزود: ۲۷۶ میلیارد تومان برای به بهره‌برداری رساندن این پروژه‌ها در استان هرمزگان هزینه شده است که از طریق منابع ملی و استانی تأمین شده است.

وی ابراز داشت: یکی از سیاست‌های دولت مردمی سیزدهم توسعه و گسترش زیرساخت‌های ورزشی در مناطق محروم و کم‌برخوردار به خصوص در مناطق روستایی است چنانچه مجموعه ورزشی قلعه ایسین نیز در یک روستا ساخته شده است.

وزیر ورزش و جوانان تصریح کرد: تلاش خواهیم کرد پروژه‌های نیمه تمام ورزشی در استان هرمزگان و سطح کشور را به اتمام برسانیم و به سرانه‌های ورزشی کشور اضافه کنیم.

هاشمی بالابردن بهره‌وری اماکن ورزشی را جزو اولویت‌های وزارت ورزش و جوانان معرفی کرد و عنوان‌کرد: ما معتقدیم باید استفاده از فضاهای ورزشی موجود را به ۲۰ ساعت افزایش دهیم تا نیازهای ورزشی منطقه بیش از پیش رفع شود.