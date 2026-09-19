به گزارش خبرنگار مهر، نشست شورای ورزش شهرستان رودان عصر شنبه با حضور سید عبدالکریم هاشمی نخل‌ابراهیمی، نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، محمد محسنی فرماندار رودان، علی اکبر محمود زاده مدیر اداره ورزش و جوانان، رؤسای هیئت‌های ورزشی، پیشکسوتان و جمعی از ورزشکاران برگزار شد.

در این نشست، مهم‌ترین مسائل و مطالبات جامعه ورزش رودان در حوزه زیرساخت‌ها، اماکن ورزشی، پروژه‌های نیمه‌تمام، منابع مالی و حمایت از تیم‌های ورزشی مورد بررسی قرار گرفت.

ورزشکاران و رؤسای هیئت‌های ورزشی رودان با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی شهرستان و استعدادهای موجود، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌ها، نوسازی اماکن ورزشی و فراهم کردن امکانات مناسب برای فعالیت ورزشکاران تأکید کردند.

سید عبدالکریم هاشمی نخل‌ابراهیمی در این نشست با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی اظهار کرد: وضعیت زمین چمن ورزشگاه رودان باید به‌صورت فوری بررسی و تعیین تکلیف شود.

وی افزود: عملکرد پیمانکارانی که پروژه‌های ورزشی را به اتمام نرسانده‌اند باید مورد بررسی قرار گیرد و لازم است روند اجرای پروژه‌ها با جدیت بیشتری دنبال شود.

نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخشی از مشکلات حوزه ورزش با مدیریت صحیح و استفاده از ظرفیت‌های موجود قابل حل است، تصریح کرد: با مدیریت مناسب می‌توان با هزینه کمتر بسیاری از گره‌های ورزشی منطقه را برطرف کرد.

هاشمی همچنین از پیگیری مطالبات مطرح‌شده از سوی جامعه ورزش رودان در سطح ملی خبر داد و گفت: تمامی دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی فعالان ورزشی در قالب نامه‌ای مکتوب به نهادهای ملی ارجاع خواهد شد و موضوعات مربوطه تا حصول نتیجه از مرکز پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به تیم‌های ورزشی شهرستان که به لیگ‌ها و مراحل بالاتر رقابت‌ها راه پیدا می‌کنند، افزود: برای تأمین بخشی از هزینه‌های این تیم‌ها نیز پیگیری‌های لازم انجام خواهد شد.

اختصاص اعتبار برای تجهیز روشنایی ورزشگاه رودان

محمد محسنی، فرماندار رودان نیز در این نشست با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های ورزشی شهرستان اظهار کرد: متأسفانه در برخی موارد با وجود ایجاد زیرساخت‌ها توسط دولت، در بخش نگهداری و بهره‌برداری از این امکانات با ضعف‌هایی مواجه بوده‌ایم.

وی افزود: با توجه به شرایط فعلی و عقب‌ماندگی‌های ایجادشده، امیدواریم با پیگیری‌های ویژه نماینده مردم شرق هرمزگان، بخشی از مشکلات حوزه ورزش شهرستان برطرف شود.

فرماندار رودان همچنین از اختصاص اعتبار برای تأمین تجهیزات روشنایی ورزشگاه این شهرستان خبر داد و گفت: در کمیته برنامه‌ریزی اعتبارات مناسبی در نظر گرفته شده و هماهنگی‌های لازم برای خرید تجهیزات روشنایی ورزشگاه با اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان انجام شده است.

محسنی ادامه داد: این اعتبار برای تأمین تجهیزات مورد نیاز روشنایی ورزشگاه اختصاص یافته و اجرای آن به‌زودی انجام خواهد شد.

در ادامه این نشست، مسائل حوزه ورزش بخش رودخانه نیز مطرح شد و نماینده مردم شرق هرمزگان با حضور میدانی در این بخش، وضعیت اماکن ورزشی و نیازهای موجود را از نزدیک بررسی کرد.