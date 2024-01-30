مدیریت هوشمند آب از چالش های اصلی محیط زیست است

به گزارش خبرنگار مهر، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی در اولین کنگره ملی پایداری محیط زیست بر پایه مدیریت هوشمند منابع آب بیان کرد: بحث محیط‌زیست امروزه وضعیتی پیدا کرده است که دیگر تنها مسئله جامعه محیط زیست کشور نباشد بلکه کلان مسأله‌ای برای همه عرصه‌های کشور است.

وی افزود: باید تلاش کرد حتماً همه ابعاد حکمرانی در مباحث محیط زیست حساس شوند و به عنوان مساله امروز ما به آن نگاه شود و مدیران کشور را به آن حساس کنیم.

نگاهداری گفت: بحث پایداری محیط زیست، بحث آب، مدیریت آب و…، در واقع عوارضی برای همه عرصه‌های کشور دارد. عرصه سلامت و بهداشت، سالمندان، امنیت قضائی و عرصه کشاورزی مصرف انرژی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، در عرصه امنیت ملی نیز مانند مهاجرت از مرزها و همه را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

رئیس مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی افزود: نقش تغییرات اقلیمی و نظایر آن بسیار اساسی‌تر باید دیده شود، در واقع معتقدم که محیط زیست میزبان توسعه است در حالی که اقتصاد و سیاست میهمان محیط زیست هستند، اما ما نگاه برعکسی در کشور داریم که این نگاه می‌بایست در کشور تغییر کند.

وی ادامه داد: پایداری محیط زیست در سه دهه اخیر کاملاً در دایره توجه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان در تمامی کشورها قرار گرفته است. اما در این سال‌ها شاخص‌های عملکرد محیط زیستی رو به بهبود نبوده است، آمارهایی در این موارد وجود دارند و باید به شاخص عملکرد زیست محیطی در داخل کشور توجه جدی شود.

نگاهداری افزود: به علت اینکه مواردی که در این سال‌ها پیگیری شده‌اند مبتنی بر سندهای آمایش سرزمینی نبوده‌اند، باعث شده است که ضعفی را در مباحث توسعه داشته باشیم.

رئیس مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی گفت: در صورتی که چالش‌های محیط زیستی کشور بررسی شوند، که شامل مشکل تالاب‌ها، گرد و غبار، فرسایش خاک و مخاطراتی چون خشکی و طوفان و غیره می‌گردند، می‌توان دریافت که چالش اصلی آنها مدیریت آب است. بنابراین آب و مدیریت هوشمند آب، یک امر بسیار کلیدی است و می‌بایست برنامه‌ریزی لازم انجام شود.

نگاهداری ادامه داد: با توجه به تخصیص‌های مقوله آب که صورت می‌گیرد و ارتباطی که با بخش‌های مختلف اقتصادی، زیربنایی، تولید و غذایی پیدا می‌کند در بسیاری از اوقات نبود آمارهای و بیلان‌های دقیق، منجر به این می‌شود که مدیریت هوشمندانه آب از زیرساخت لازم برخوردار نیست. وجود آمار، اطلاعات دقیق و سامانه‌های هوشمند می‌تواند منجر به پایش و ارزیابی مدیریت آب شود که بسیار مهم هستند.

رئیس مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی افزود: اگر مدیریت هوشمند آب در کشور حاصل نشود، ما دچار عدم قطعیت‌های زیادی در ارزیابی‌ها می‌شویم که هوشمندی و برنامه‌ریزی در مدیریت آب مورد انتظار کشور را دچار مشکل می‌کند.

وی ادامه داد: تا به امروز، با توجه به تلاش فراکسیون مجلس و مرکز پژوهش‌ها به ماده ۳۹ برنامه هفتم توسعه مواردی اضافه شده است که این دغدغه‌ها را پوشش می‌دهد. اما در واقعیت، کشور از نبود سامانه علمی مرجع آب رنج می‌برد که منجر به آمارهای غیر دقیق و متفاوت حتی در مورد حقابه‌ها و آب‌های تجدید پذیر شده است.

نگاهداری گفت: تلاش شده است که در برنامه هفتم با این الحاقیه، سامانه ملی مرجع داده‌های آب توسط دولت راه اندازی شود. همچنین سامانه ملی حسابداری آب زیر نظر شورای عالی، می‌بایست راه اندازی شود که پیش نیازهای تصمیم‌گیری برای مدیریت آب ایجاد شوند.

وی افزود: وزارت نیرو نیز مکلف شده است که تحلیل کمی و کیفی شبکه آب را انجام دهد. همچنین در برنامه هفتم مقرر شده است که وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی برنامه روش‌شناسی تعیین ترازنامه آب را بر اساس استانداردهای جهانی تدوین کند. این موارد و زیرساخت‌ها، زیربنای مدیریت هوشمند منابع آب خواهند بود و مدیریت هوشمند منابع آب ضامن تحقق عمرانی محیط زیست خواهند بود.