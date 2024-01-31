ورود سامانه بارشی به غرب کشور از پنجشنبه

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد: چهارشنبه ۱۱ بهمنماه در غرب سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز مرکزی، مناطقی از شمال غرب و غرب کشور افزایش ابر و بارش پراکنده باران و برف رخ میدهد.
پنجشنبه ۱۲ بهمنماه با ورود سامانه بارشی به غرب کشور در کل نوار غربی و بعد از ظهر در دامنههای جنوبی البرز واقع در قزوین، البرز، تهران، غرب اصفهان، فارس، بوشهر کرمان، هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان بارش باران و برف و وزش باد پیشبینی میشود. در نیمه شمالی کشور بارش بهصورت برف خواهد بود. در مناطق جنوب و جنوب شرق بارش باران گاهی رعد و برق و وزش باد پیشبینی میشود.
جمعه ۱۳ بهمنماه گستره فعالیت این سامانه در کل کشور خواهد بود. در مرکز کشور شامل نیمه شرقی اصفهان، یزد، نیمه شمالی کرمان ابرناکی همراه با بارش بهصورت پراکنده و خفیف پیشبینی میشود. در جنوب کرمان، مرکز هرمزگان و نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید انتظار میرود. در مناطقی از کرمانشاه، لرستان، شمال شرق خوزستان، چهار محال و بختیاری بارش برف شدت خواهد داشت.
شنبه ۱۴ بهمنماه این سامانه در نوار شرقی کشور فعال خواهد بود. در شرق سواحل دریای خزر، شمال شرق و جنوب شرق کشور بارش و وزش باد انتظار میرود و بعد از ظهر از مرزهای شرقی کشور خارج میشود همچنین در این روز در ارتفاعات زاگرس نیز افزایش ابر و بارش برف رخ میدهد.
طی روزهای پنجشنبه و جمعه کاهش دما در نیمه غربی و نوار شمالی کشور رخ میدهد و در شرق و جنوب شرق کشور طی روزهای شنبه و یکشنبه کاهش دما انتظار میرود.
سه شنبه و جمعه دریای خزر مواج خواهد بود. جمعه خلیج فارس و شنبه خلیج فارس تنگه هرمز و دریای عمان مواج پیشبینی میشود.
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