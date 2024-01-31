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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۴۵

بودجه صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر

بودجه صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، گفت: رشد حدود ۱۶۵ درصدی بودجه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر نشانگر حمایت‌های ویژه دولت از این جامعه مولد است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیت اله برقراری، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر تأسیس شده که کشاورزان، روستاییان و عشایر در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر را بیمه کند. در حال حاضر ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر عضو صندوق هستند. حدود ۷۰۰ هزار نفر در این دولت جذب شدند.

وی با بیان اینکه بودجه این بخش حدود ۱۶۵ درصد رشد داشته است، افزود: این صندوق ۱۸۰۰ کارگزار دارد و به لحاظ موقعیت جغرافیایی در سراسر کشور حضور دارند.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر ادامه داد: این بیمه اختیاری است و بالاترین حق بیمه‌ای که پرداخت می‌شود ماهانه ۲۵۰ هزار تومان است که کشاورزان می‌توانند یکجا پرداخت کنند یا به شکل اقساطی هر ۶ ماه یک بار پرداخت کنند، مهم این است که دو برابر این پرداختی را دولت می‌دهد زیرا کارفرما دولت است.

برقراری در مورد خدمات این صندوق تصریح کرد: خدمات این بیمه به بیمه شدگان چند مورد است، اول کسی که ثبت نام کرد طبق ضوابط قانونی بازنشسته شده‌ها مثل کارمند، آن هم حقوق یا مستمری بازنشستگی دریافت می‌کند، دوم این که در صورت از کارافتادگی، مستمری و حقوق از کارافتادگی دریافت می‌کند، یا در صورت فوت خانواده حقوق مستمری بازماندگان را دریافت می‌کنند.

کد مطلب 6009822

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