به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمجید موسوی، مشاور وزیر جهاد کشاورزی در خصوص پروژههای قابل افتتاح بخش کشاورزی کشور در ایام دهه فجر امسال، گفت: در این ایام ۴۹۱۹ پروژه بخش کشاورزی با صرف اعتباری معادل ۴۰۰ هزار و ۲۹۴ میلیارد ریال و بهرهمندی ۲۸۱ هزار و ۵۰۲ خانوار افتتاح و به بهرهبرداری میرسد.
وی با بیان اینکه پروژههای قابل افتتاح برای ۱۳۱ هزار و ۸۲۷ نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد، افزود: از این میزان برای ۷۳ هزار و ۹۸ نفر به صورت مستقیم و برای ۵۸ هزار و ۷۲۹ نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد خواهد شد.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور استانهای وزارت جهاد کشاورزی با اعلام اینکه ۲۸۴۹ پروژه یعنی بیش از نیمی از طرحهای قابل افتتاح معادل ۵۷.۹ درصد مربوط به بخش آب و خاک است، گفت: بخش باغبانی با ۶۲۹ پروژه ۱۲.۸ درصد و منابع طبیعی با ۳۵۵ پروژه ۷.۲ درصد پروژههای قابل افتتاح بخش کشاورزی را به خود اختصاص میدهند.
به گفته مشاور وزیر جهاد کشاورزی، بیشترین پروژههای قابل افتتاح در استانها در این ایام نیز به ترتیب در سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان با ۸۷۶ پروژه، سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی با ۵۳۱ پروژه و سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان با ۳۴۶ پروژه است.
موسوی همچنین به رتبهبندی اعتبارات هزینه شده پروژهها اشاره و تصریح کرد: ۱۰۶ هزار و ۲۶۹ میلیارد ریال اعتبار معادل ۲۶.۵ درصد مربوط به بخش باغبانی، ۹۸ هزار و ۲۳۱ میلیارد ریال اعتبار معادل ۲۴.۵ درصد مربوط به صنایع کشاورزی و ۷۰ هزار و ۱۹۹ میلیارد ریال اعتبار معادل ۱۷.۵ مربوط به بخش شیلات و آبزیپروری است.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور استانهای وزارت جهاد کشاورزی در خصوص رتبهبندی استانی اعتبارات هزینه شده نیز گفت: سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان با هزینهکرد ۱۴۶ هزار و ۵۴ میلیارد ریال اعتبار ۳۶ درصد، سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی با ۲۰ هزار و ۹۲۵ میلیارد ریال ۵.۳ درصد و سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با ۱۹ هزار و ۴۰۱ میلیارد ریال ۴.۵ درصد اعتبارت را به خود اختصاص دادهاند.
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