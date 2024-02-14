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۲۵ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۴۳

قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی؛

پیش از پایان سال مطالبات کشاورزان پرداخت می‌شود

پیش از پایان سال مطالبات کشاورزان پرداخت می‌شود

قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی گفت: بودجه صندوق کشاورزی در حال تخصیص است و پیش از پایان سال مطالبات کشاورزان به طور کامل پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا آل‌امین، قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی و عضو هیأت مدیره این صندوق گفت: سیاست دولت بر این است که تمام محصولات کشاورزی تحت پوشش بیمه قرار گیرد که به همین منظور بودجه صندوق کشاورزی و سهم دولت در حال تخصیص است و پیش از اتمام سال مطالبات کشاورزان به صورت کامل پرداخت خواهد شد.

وی با بیان اینکه خلق منابع جدید از دیگر رویکردهای دولت و وزیر جهاد کشاورزی است، افزود: در امور دام، آبزیان و طیور تقریباً پرداخت خسارات به صورت آنلاین انجام می‌شود اما در باغات و زراعت ارزیابی‌ها زمان بر است.

وی ادامه داد: وزیر جهاد کشاورزی در آبان و آذر دستور صریح برای تقویت بودجه بیمه کشاورزی را داد؛ حق بیمه شرکت‌های زیرمجموعه وزارت خانه و بانک کشاورزی حدود ۶ همت است که با پرداخت سریع‌تر آن می‌توانیم به پرداخت مطالبات کشاورزان سرعت بخشیم.

پرداخت خسارت‌های وحوش در حال انقراض

آل امین در خصوص حمایت از وحوش در حال انقراض گفت: در حال حاضر بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان خسارت وحوش در حال انقراض به مزارع و باغات پرداخت شده است که این امر به صورت آنلاین از طریق سامانه انجام می‌شود.

در ادامه مرتضی طلایی، عضو هیأت مدیره صندوق بیمه کشاورزی اظهار کرد: بیش از ۹۰ درصد از دستورالعمل‌های ابلاغی در حوزه تعرفه‌ای و ارزیابی خسارت را تغییر داده ایم تا جذابیت بیمه افزایش یابد.

وی افزود: در ۱۷ محصول اساسی که شامل قیمت گذاری می‌شود، بیمه فراگیر را در نظر گرفته‌ایم که می‌تواند در توسعه بیمه استان‌ها کمک کند.

طلایی در پایان گفت: بیمه تولید میگو در مرکز تکثیر برای نخستین بار در کشور در حال اجرا است.

کد مطلب 6023992

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