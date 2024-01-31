واکنش تشکیلات خودگردان به جنایت اشغالگران در بیمارستان «ابن سینا»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «محمد اشتیه» نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین در واکنش به جنایت جدید رژیم صهیونیستی مبنی بر یورش به بیمارستان ابن سینا در جنین واقع در کرانه باختری و به شهادت رساندن سه فلسطینی بستری شده در این بیمارستان گفت: اسرائیل احساس می‌کند که می‌تواند از مجازات اقدامات خود شانه خالی کند.

وی افزود: همین مساله باعث شده اسرائیل به انجام جنایات بیشتر ترغیب شود. یورش به بیمارستان‌ها و ارتکاب کشتارهای میدانی در حق بیماران و ترساندن پزشکان جنایاتی است که عاملان آن بر اساس قوانین بین المللی باید مجازات شوند.

اشتیه تصریح کرد: اتفاقات بیمارستان ابن سینا و بیمارستان شفا در شهر غزه جنایات جنگی است. ما شاهد کشتار، بازداشت و شکنجه کادر درمان هستیم. دادگاه کیفری بین المللی باید به صورت فوری برای توقف نسل کشی فلسطینی‌ها وارد عمل شود.

جنبش جهاد اسلامی نیز روز گذشته با صدور بیانیه‌ای اقدام ارتش رژیم صهیونیستی در یورش به بیمارستان ابن سینا و حمله عناصر صهیونیست به بیمارستان با لباس غیرنظامی و ترور سه تن از جوانان فلسطینی را مورد جدیدی از نقض منشورهای انسانی و قوانین بین‌المللی توصیف کرد.

این بیانیه تاکید کرد که جنایت ترور سه جوان فلسطینی در بیمارستان که تا حد جنایت‌های جنگی پیش می‌رود، قطعاً بدون واکنش مناسب باقی نخواهد ماند.

عناصر رژیم صهیونیستی با پوشش و لباس‌های ناشناس و در قامت عوامل پزشکی و مراجعین به بیمارستان ابن سینا در اردوگاه جنین حمله کرده و سه تن از عناصر مقاومت که در این بیمارستان بستری بودند را به شهادت رساندند.