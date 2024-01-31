تحلیلگر ارشد عربی: تحرکات حماس بار دیگر در شمال غزه احیا شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، فائز الدویری تحلیلگر نظامی و راهبردی شبکه خبری الجزیره در اظهارات تاکید کرد که آغاز مجدد درگیری‌ها در اطراف بیمارستان شفا در مرکز غزه به دنبال تحرک مجدد گروه‌های مقاومت اسلامی فلسطین برای ایجاد توانمندی‌های خود در این منطقه صورت گرفته است.

الدویری در تحلیل خود به اظهارات وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اشاره کرد که مدعی ریشه کردن حماس در این منطقه شد و سپس از اظهارات خود عقب‌نشینی کرد و گفت که امکان از بین بردن حماس بدون تعیین برخی مناطق خاص وجود ندارد. این تحلیلگر عربی تاکید کرد که بعد از ورود رژیم صهیونیستی به مرحله سوم کاهش درگیری‌ها در شمال غزه، حماس بار دیگر سازماندهی خود را در این منطقه احیا کرده است.

وی ادامه داد که حماس به صورت تدریجی مدیریت خود را در شمال احیا کرده و این موضوع باعث نگرانی و احساس خطر رییس ستاد ارتش اسراییل شده است.

الدویری تصریح کرد که نظامیان رژیم صهیونیستی از منطقه جحر الدیک تا خیابان الرشید از پوشش آتش برای جلوگیری از بازگشت ساکنان استفاده می‌کنند، اما این موضوع باعث نمی‌شود گردان‌های قسام وارد عمل نشوند؛ لذا درگیری‌ها بار دیگر به این منطقه کشیده شده است.

وی محاصره مجدد بیمارستان شفا توسط نظامیان رژیم صهیونیستی را نشان دهنده تلاش اسراییلی‌ها برای از بین بردن تمامی زیرساخت‌های زندگی بعد از تخریب این زیرساخت‌ها و منازل مسکونی فلسطینیان دانست و تاکید کرد که در حال حاضر چهار تیپ صهیونیستی در اطراف شهر غزه در حال مبارزه هستند که شامل تیپ‌های کماندویی و تیپ زرهی و چتربازان و همچنین تیپ جفعاتی می شوند.