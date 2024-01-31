تظاهرات خشم بعد از نماز جمعه در ۵ استان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمودی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مطلب فوق گفت: در ادامه محکومیت جنایات رژیم غاصب صهیونیستی همزمان با آغاز جشن ۴۵ سالگی پیروزی انقلاب اسلامی مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی، استمرار رذالت و پستی سردمداران ظالم و کودک کش صهیونیست و حامیان آمریکایی آن‌ها را محکوم خواهند کرد.

وی افزود: از ابتدای عملیات طوفان الاقصی تا کنون ملت بزرگ ایران با برپایی هزاران تجمع، تظاهرات و برنامه از استقامت ملت فلسطین حمایت کرده و همچنان به حمایت قاطع خود ادامه خواهد داد.