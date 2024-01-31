  1. استانها
  2. تهران
۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۳۵

معاون شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی:

تظاهرات خشم بعد از نماز جمعه در ۵ استان برگزار می شود

تظاهرات خشم بعد از نماز جمعه در ۵ استان برگزار می شود

تهران- معاون شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از برگزاری تظاهرات خشم بعد از نماز جمعه در استانهای آذربایجان شرقی،لرستان،چهارمحال و بختیاری،فارس و خراسان جنوبی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمودی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مطلب فوق گفت: در ادامه محکومیت جنایات رژیم غاصب صهیونیستی همزمان با آغاز جشن ۴۵ سالگی پیروزی انقلاب اسلامی مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی، استمرار رذالت و پستی سردمداران ظالم و کودک کش صهیونیست و حامیان آمریکایی آن‌ها را محکوم خواهند کرد.

وی افزود: از ابتدای عملیات طوفان الاقصی تا کنون ملت بزرگ ایران با برپایی هزاران تجمع، تظاهرات و برنامه از استقامت ملت فلسطین حمایت کرده و همچنان به حمایت قاطع خود ادامه خواهد داد.

کد مطلب 6009950

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها