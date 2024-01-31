عدم مشارکت در انتخابات رأی به معاندان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد صبح چهارشنبه در همایش ائمه جماعت مساجد شهر اصفهان با اشاره به برگزاری فصلی جلسات ائمه جماعات اظهار کرد: علمای شیعه ما حافظین ضعفای شیعه و مرزبانان دین هستند.

وی با بیان اینکه تبلیغ و تبیین دو اولویت کاری امامان جماعت است و صرفاً کار خواندن نیست و افزود: احیا کار و امر دین و بیان آن از وظایف امامان جماعت هست.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان ادامه داد: مشکل اساسی بشر در گمراه شدن همان جهل و نادانی است که باید امامان جماعت مردم را آگاه کنند و همواره در طول تاریخ بیشترین چالش‌ها بخاطر عدم آگاهی مردم است.

وی با بیان اینکه بشر هر چقدر از نظر آگاهی و دانش رشد می‌کند ایمانش قوی‌تر می‌شود، ادامه داد: هر چه بشر رشد می‌کند وضعیت دینی مردم بهتر می‌شود وبا یک شایعه گول نمی‌خورد با یک حرف فریب نمی‌خورد آن زمان امام زمان عجل الله تعالی ظهور می‌کند.

آیت الله طباطبایی نژاد با بیان اینکه مثل علما در روی زمین مثل ستارگان در آسمان است که مردم از طریق علما راهشان را پیدا می‌کند و هر گاه ستارگان خاموش شود آن کشتی بان هم گمراه می‌شود، افزود: همیشه باید علما در مسیر هدایت گام بردارند اگر قرار است فقط بین مسجد و منزل در رفت و آمد باشد این روحانی به وظیفه خود عمل نکرده است.

آیت الله طباطبایی نژاد با بیان اینکه مؤمن باید از حق حمایت و باطل را ضایع کنند، ادامه داد: در زمان جنگ تنها از اصفهان ۷۰۰ علمای دینی شهید شدند.

وی با بیان اینکه انحراف‌ها مال ندانستن‌ها هست، افزود: دشمن همواره دنبال کاستن آمار مشارکت مردم در انتخابات است که مردم ما از اول انقلاب همواره پیرو مقام معظم رهبری بوده‌اند.

خطیب جمعه اصفهان افزود: افرادی که در انتخابات چه شرکت کنند چه نکنند در هر دو حالت رأی داده‌اند و ما فرد بی رأی نداریم فقط افرادی که مشارکت کنند رأی به انقلاب و رهبری داده‌اند و اگر مشارکت نکنند در واقع رأی به معاندین داده‌اند.

وی گفت: مردمی که در انتخابات شرکت نکردند به دشمن رأی داده‌اند و این یک خیال باطل است که با رأی ندادن جزو هیچ خط و ربطی نیستند و ما بی رأی نداریم.