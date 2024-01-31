به گزارش خبرنگار مهر ، حجت‌الاسلام علیرضا ناجی پیش از ظهر چهارشنبه در خصوص برنامه‌های بزرگداشت دهه فجر استان اصفهان اظهار کرد: شعار دهه فجر سال جاری جشن ملی، مشارکت پرشور و آینده روشن است که در تمام مراسم کشور مدنظر است و در این راستا نگاه ما به حضور مردم، نگاه حداکثری است، چرا که مردم قدرت نرم جمهوری اسلامی، حضور مردم است

وی افزود: تمام برنامه‌ها بر محور دو کلیدواژه مردمی‌سازی و نشاط‌بخشی به برنامه‌ها است؛ چرا که این دو امر دو مطالبه جدی رهبر انقلاب از شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان عنوان کرد: پیوست تمام برنامه‌ها از یازدهم بهمن تا یازدهم اسفند پیوست مشارکت همگانی در انتخابات است و در این راستا تحولات منطقه‌ای و طوفان‌الاقصی نیز جوشش خوبی برقرار کرده است و شاهد بودیم در تمام تجمعات، مردم حضوری پرشورتر از حد انتظار داشتند؛ در این میان وظیفه ما است که با تمام قوا در عرصه ایفای نقش داشته باشیم.

وی با بیان اینکه تا روز گذشته ۱۱۵ ستاد اصلی دهه فجر، ۵۱٠ کمیته تخصصی و ۱۵۸۴ برنامه شاخص در استان و حدود هزار برنامه در شهر اصفهان داشتیم، گفت: فعالیت‌های ستاد دهه فجر استان از ابتدای آذر و در شهر اصفهان از بعد از مراسم نهم دی آغاز و جلسات اصلی ستاد برگزار شد و احکام تمام مدیران و مسئولان ۲۸ شهرستان و ۴ بخش صادر شد.

حجت‌الاسلام ناجی بیان کرد: در شهر اصفهان ۲۷ کمیته فعال، هر کدام یک تا سه جلسه داشت و در این راستا ۵۴ جلسه برگزار شد و هر کمیته نیز بین ۵ تا ۳٠ برنامه شاخص به ما اعلام کرد و بیش از هزار برنامه در شهر اصفهان داریم.

وی با بیان اینکه شش کار ویژه مدنظر هفته استقبال، برنامه دوازدهم بهمن، نوزدهم بهمن و عید مبعث، ستاد داخلی فجر ادارات، همکاری با هیئات، نورافشانی شامگاه بیست‌ویکم بهمن و راهپیمایی بیست‌ودوم بهمن از برنامه‌های مد نظر است، خاطرنشان کرد: قرار بر این است زنگ انقلاب مدارس در روز چهارشنبه، یازدهم بهمن زده شود که برنامه شاخص در مدرسه حورا در خیابان امام سجاد (ع) است، همچنین برنامه میهمانی لاله‌ها نیز نوزدهم بهمن هم‌زمان با عید مبعث در گلستان شهدا اجرا خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان اظهار کرد: تجمع بزرگ دهه‌هشتادی‌ها با مدیریت کانون پرورشی و فکری نوجوانان در سالن گلستان شهدا مدنظر است که برنامه‌ریزی‌های آن در حال انجام است.

وی تأکید کرد: تمام ادارات، ستاد داخلی دهه فجر تشکیل دادند، همچنین شاهد مشارکت خوب هیئات در ایام‌الله دهه فجر خواهیم بود. همایش پیشگامان انقلاب اسلامی، دوازدهم بهمن در سالن همایش‌های صدا و سیما با سخنرانی عبدخدایی برگزار می‌شود.