برتری چک نسبت به سفته چیست؟

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن فدایی کارشناس حقوق درباره قوانین مربوط به چک‌های صیادی گفت: چک‌های صادر شده باید در سامانه صیاد ثبت شوند بعد از آن دارنده چک می‌تواند برای وصول آن به بانک مراجعه کند. در اینجا ممکن است با کسری موجودی، خلأ موجودی یا مسدودی چک مواجه شویم. سوال این است که دارنده چک در چنین شرایطی از چه حقوقی برخوردار است و برای دریافت حق خود می‌بایست به کجا مراجعه کند؟

وی افزود: زمانی که حساب صادرکننده چک موجودی نداشته باشد، باید از بانک گواهی عدم پرداخت دریافت کنیم. بعد از آن با به همراه داشتن چک و گواهی عدم پرداخت می‌توان به ثبت اسناد محل مراجعه و در خواست ثبت اجراییه کرد، یا اینکه به دفتر خدمات قضائی رفت. در اینجا باید در نظر داشت که مراجعه به دادگاه برای انجام کارهای حقوقی نه به معنای مراجعه مستقیم به دادگاه، بلکه به معنای مراجعه به دفتر خدمات قضائی و ثبت درخواست است. لذا با ثبت درخواست، اجراییه برای دریافت پول صادر می‌شود.

فدایی اظهار کرد: اگر حساب صادرکننده چک خالی باشد، تمام حساب‌های وی طی ۲۴ ساعت مسدود می‌شود. لذا چک باید به صورت آگاهانه صادر شود. عزیزان صادرکننده چک باید متوجه باشند که اگر این چک در زمان وصول با کسری موجودی مواجه شود، علاوه بر اینکه باید خساراتی را بپردازند، مجازاتی را نیز متحمل خواهند شد. باید در نظر داشت که جهل به قانون، رافع مسؤولیت نیست.

وی در ادامه گفت: بر طبق قوانین ایران، قوانین ۱۵ روز پس از انتشار، لازم‌الاجرا هستند. یعنی زمانی که یک قانون در روزنامه رسمی درج و ابلاغ شد، ۱۵ روز بعد از آن فرض بر این است که مردم از این قانون مطلع و موظف به اجرای آن هستند. لذا عدم آگاهی به قانون، به هیچ عنوان چیزی از جرم فرد کم نمی‌کند.

فدایی در مورد قوانین مربوط به سفته گفت: چک و سفته هر دو به نوعی ضمانت پرداخت هستند. تنها تفاوت این است که سفته دردسر بیشتری از چک دارد. به این شکل که واخواست آن هزینه دارد، اما در خصوص چک تنها ثبت درخواست کافی است تا با کمترین هزینه، تمامی حساب‌های فرد صادرکننده مسدود شود.

این کارشناس حقوق در مورد اهمیت ثبت چک در سامانه صیاد گفت: بعد از قانون ۱۴۰۰، همه عزیزان موظفند که ثبت چک و انتقال آن را در سامانه صیاد ثبت کنند. این یعنی ما اکنون دیگر چکی در وجه حامل نداریم. عدم ثبت چک در سامانه صیاد، هیچ اعتباری به عنوان یک سند تجاری نخواهد داشت. نکته قابل توجه این است که در تعارض نسخه دست نوشته چک با اطلاعات وارد شده در سامانه صیاد، بانک سامانه را به عنوان مبنا قرار خواهد داد.