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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۲۷

خزعلی در حاشیه جلسه هیأت دولت:

خانم‌هایی که در استادیوم دف‌زنی کردند، معرف زن ایرانی نیستند

خانم‌هایی که در استادیوم دف‌زنی کردند، معرف زن ایرانی نیستند

معاون امور زنان رییس‌جمهور به دف‌زنی تعدادی از زنان در استادیومی در قطر واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «انسیه خزعلی» معاون امور زنان رئیس‌جمهور امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران، درباره دف‌زنی در استادیومی در قطر گفت: در همان زمان توییت زدم و گفتم خانم‌هایی که در استادیوم اقدام به دف‌زنی کردند، معرف زن ایرانی نیستند؛ زن ایرانی با علم، کارآفرینی و مدال‌آوری‌شان در صحنه‌های اجتماعی حضور پیدا می‌کنند.

خزعلی هرگونه هماهنگی برای انجام این اقدام در استادیوم آزادی را رد کرد.

وی با اشاره به برنامه‌های معاونت تحت مسوولیتش درباره مادران کارمند، گفت: برنامه شغل منعطف را در دست تهیه داریم که امیدوارم با همکاری سایر دستگاه‌ها تصویب شود. رئیس‌جمهور نیز به همه دستگاه‌ها دستور دادند به عنوان اتاق عملیات زن و خانواده عمل کنند و به بحث خانواده‌محوری به صورت عملیاتی ورود پیدا کنند.

خزعلی ادامه داد: در جلسه‌ای که چند روز قبل با رئیس‌جمهور داشتیم قرار شد دستگاه‌ها با نگاه خانوادگی‌محوری طرح‌ها و برنامه‌های‌شان درباره خانواده را تهیه کنند.

معاون امور زنان رئیس‌جمهور گفت: مقرر شد کلیه مسائل مربوط به خانواده و جمعیت از جمله سقط جنین و سایر مسائل مربوطه را آماده و با هماهنگی معاونت امور زنان پیشنهاد بدهند به همین دلیل ما دیگر به این مساله ورود نمی‌کنیم.

کد مطلب 6010254
نفیسه عبدالهی

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    نظرات

    • IR ۱۳:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
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      پاسخ
      خیر خانم خزعلی زنانی که دف می زنند هم زن ایرانی و معرف بخشی از هویت زنان ایرانی هستند چه قبول کنید چه قبول نکنید

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