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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۲۳

مدیرکل سابق تبلیغات اسلامی گیلان:

توانمندسازی نهضت تبلیغ در گیلان باید مورد توجه قرار گیرد

توانمندسازی نهضت تبلیغ در گیلان باید مورد توجه قرار گیرد

رشت- مدیرکل سابق تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند این سازمان در بخش‌های مختلف گفت: توانمندسازی نهضت تبلیغ در گیلان باید مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید مهدوی در آئین تکریم و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان اظهار کرد: استمرار حرکت‌های انقلابی بسیار اهمیت دارد.

وی با اشاره به شکل گیری تمدن نوین اسلامی افزود: نهضت تبلیغ پرچم تمدن سازی نوین اسلامی را به دوش گرفته است.

مدیرکل سابق تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند این سازمان در بخش‌های مختلف بیان کرد: توانمندسازی نهضت تبلیغ در گیلان مورد توجه قرار گیرد.

حجت الاسلام مهدوی با تاکید بر لزوم توجه به سرمایه‌های انسانی نهضت تبلیغ اضافه کرد: ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه تبلیغات اسلامی و نهضت تبلیغ در گیلان وجود دارد که باید بکارگیری شود.

کد مطلب 6010257

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