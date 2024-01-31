توانمندسازی نهضت تبلیغ در گیلان باید مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید مهدوی در آئین تکریم و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان اظهار کرد: استمرار حرکت‌های انقلابی بسیار اهمیت دارد.

وی با اشاره به شکل گیری تمدن نوین اسلامی افزود: نهضت تبلیغ پرچم تمدن سازی نوین اسلامی را به دوش گرفته است.

مدیرکل سابق تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند این سازمان در بخش‌های مختلف بیان کرد: توانمندسازی نهضت تبلیغ در گیلان مورد توجه قرار گیرد.

حجت الاسلام مهدوی با تاکید بر لزوم توجه به سرمایه‌های انسانی نهضت تبلیغ اضافه کرد: ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه تبلیغات اسلامی و نهضت تبلیغ در گیلان وجود دارد که باید بکارگیری شود.