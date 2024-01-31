اجرای هزار و ۱۰۰ برنامه به مناسبت دهه فجر در خراسان جنوبی

یاسر صادق امروز چهارشنبه در گفتگوی با خبرنگار مهر، گفت: به مناسبت دهه مبارک فجر هزار و ۱۰۰ برنامه در ۲۸ محور توسط کمیته بسیج ستاد دهه فجر خراسان جنوبی اجرا میشود.
وی با اشاره به این که رویداد ملی ایران قوی یکی از این برنامهها است، افزود: این رویداد به همت شبکه بزرگ فرهنگی بسیج از ۱۰ بهمن تا ۱۰ اسفند اجرا میشود و شرکت کنندگان در آن باید از اجرای فعالیتهای خود فیلم ۱۰۰ ثانیهای به همراه تصویر اقدامات خود را به یکی از هشتک های ایران قوی، ناحیه بسیج، حوزه ولی عصر (عج) و پایگاه شهید بهشتی در هشت محور مورد نظر ارسال کنند که به برگزیدگان جوایزی اهدا خواهد شد.
وی با بیان این که مراسم ۱۲ بهمن ماه سالگرد ورود امام (ره) به ایران ساعت هشت و ۳۰ دقیقه صبح فردا در میدان امام خمینی (ره) بیرجند برگزار میشود، خاطر نشان کرد: ۴۹ طرح عمرانی با ۵۱۳ میلیارد ریال و ۴۳۱ کارگاه اشتغالزایی با ۳۸۴ میلیارد ریال دهه فجر افتتاح میشود و در این راستا برای ۵۰۰ نفر اشتغالزایی میشود.
دبیر کمیته بسیج ستاد دهه فجر خراسان جنوبی گفت: در قالب نهضت مومنانه هم سه هزار و ۷۵۰ بسته معیشتی به ارزش ۳۰ میلیارد ریال بین نیازمندان توزیع خواهد شد.
صادق افزود: ۳ هزار و ۶۴۰ نفر در قالب ۳۱۵ گروه جهادی در عرصههای مختلف و در مناطق کم برخوردار به مردم خدمات ارائه خواهند کرد.
وی با بیان این که نمایشگاه اقتصاد به توان مردم دهه فجر در بیرجند و سرایان برگزار میشود، افزود: هزار و ۷۰۰ دانشجو و ۷۰۰ دانشآموز پسر هم به اردوهای راهیان نور اعزام میشوند.
وی خاطر نشان کرد: توزیع مجموعه نمایشگاهی مربوط به انقلاب، خاندان پهلوی و شهدا بین ۲۰۰ مسجد و برگزاری محفل انس با قرآن که در بیرجند شب جمعه این هفته با حضور استاد پرویزی در حسینیه جماران بر پا میشود از دیگر برنامههای دهه فجر است.
وی تصریح کرد: آزاد سازی زندانیان جرایم غیر عمد، برگزاری اردوهای راهیان پیشرفت، میز خدمت جهادی، همایش پیاده روی خانوادگی ۱۳ بهمن در بیرجند، عرضه تولیدات فرهنگی توسط بسیج هنرمندان استان و بسیج دانشجویی، جشنواره ملی سرود فجر بسیج، رزمایش دفاعی امنیتی گردانهای بسیج، بر پایی میقات الصالحین، راه اندازی دو مرکز مشاوره مهر خانواده در نهبندان و بشرویه، کارگاههای آموزشی سبک زندگی، عطر افشانی مزار شهدا و دیدار با خانوادههای شهدا، برگزاری ۴۵ یادواره شهدا و برگزاری جشن پیروزی انقلاب و نور افشانی از دیگر برنامهها کمیته بسیج ستاد دهه فجر استان است.
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