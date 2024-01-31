به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین مهدی طاهری ظهر امروز در نشست با مجموعهای از والدین نوجوانان در چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: خانوادههایی که تربیت فرزندان خود را با اختلال مواجه میکنند معمولاً انواع گوناگونی دارند که خانوادههای غیرفعال، سلطهگر و نالان از جمله این نمونهها است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری افزود: در خانوادههای غیرفعال معمولاً کودکان رشد فطرتگرا ندارند و به صورت غریضه گرا رشد میکنند یعنی میل به خوردن، خوابیدن، بازی کردن و… دارند در حالی که مفهوم خوبی را درک نمیکنند.
وی با بیان اینکه کودکان در دو سال ابتدایی زندگی شباهت زیادی با افراد هم سن خود دارند اما با بالا رفتن سن با یکدیگر هم خلق نیستند، ادامه داد: عامل مهمی که در این موضوع نقش بسزایی دارد خانواده کودکان است.
حجتالاسلام والمسلمین طاهری عنوان کرد: کودکان غریضه گرایی که در خانوادههای غیرفعال رشد کردهاند پرتوقع شده و به توان والدین خود توجه ندارند درنتیجه در بزرگسالی باید زمان بیشتری برای تربیت آنها صرف شود چراکه این کودکان در زمان مناسب به درستی تربیت نشدهاند همچنین این کودکان در سنین بالاتر هزینه حاصل از تربیت ناصحیح والدین خود را به معلمان، همسایهها و… وارد میکنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه موضوعات مهمی همچون حقالناس باید از زمان کودکی به افراد آموزش داده شود، اضافه کرد: به هر میزان که کودک از سن تولد دور شود تربیت او نیز سختتر میشود بنابراین اگر در سنین نوجوانی وقت لازم برای تربیت افراد در نظر گرفته نشود در سنین جوانی دچار مشکل خواهند شد.
وی تصریح کرد: مدل دوم، خانوادههای سلطهگر هستند که پدر یا مادر به دلیل خودشیفته بودن توجهی به نیازهای حقیقی فرزندان ندارند همچنین این نوع خانوادهها اهل گفتوگو نیستند بنابراین خانواده تک کلامی میشود که تمامی اعضا باید به حرف یک آمر گوش دهند.
حجتالاسلام والمسلمین طاهری یادآور شد: معمولاً کودکان در خانوادههای سلطهگر امنیت روانی ندارند و از توانایی تصمیمگیری نیز برخوردار نیستند همچنین با توجه به اینکه در هیچ زمانی حرف کودک توسط والدین شنیده نشده این فرد در طول زندگی اعتماد به نفس بالایی نخواهد داشت.
مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به مشکلاتی که برای فرزندان رشد یافته در خانوادههای سلطهگر ایجاد میشود، بیان کرد: این افراد به محض قدرت پیدا کردن نافرمانی از والدین خود را آغاز میکنند و حتی حاضر به شنیدن حرفهای خوب و صحیح از آنها نیستند.
وی افزود: فرزندان دارای والدین سلطهگر با نوعی عقده پرورش پیدا میکنند درنتیجه به محض یافتن فرصت مناسب سعی میکنند بر دیگران مسلط شوند و در صورتی که موفق به این کار نشوند زیر بار سلطه دیگران خواهند رفت چراکه در محیط خانواده غیر از این دو شیوه مدل سومی مشاهده نکردهاند همچنین معمولاً این افراد قدرت تکلم و گفتوگو ندارند.
حجتالاسلام والمسلمین طاهری ادامه داد: اگر والدین سلطهگر قصد دارند فرزندان خود را از عواقب این نوع تربیت نجات دهند باید دست از سلطهگری برداشته و سعی کنند به حرف فرزندان خود گوش دهند تا به این ترتیب مشکلات آنها را با کمک خودشان حل کنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: خانوادههای نالان مدل سومی است که موجب میشوند فرزندان با مشکلات بسیاری مواجه شوند، این خانوادهها با ناراضی بودن مستمر از شرایط زندگی موجب ناامیدی و ایجاد حال بد در فرزندان خود میشوند، معمولاً افرادی که در چنین خانوادههایی رشد پیدا میکنند در آینده نیز به افرادی نالان و ناراضی از زندگی تبدیل میشوند.
وی با اشاره به علل نالان بودن برخی والدین، اضافه کرد: معمولاً چنین افرادی به دنبال جلب توجه و ترحم از سوی دیگران هستند البته بی برنامه بودن فرد در زندگی نیز میتواند او را به فردی ناراضی تبدیل کند و همین امر موجب میشود تربیت فرزندان با اختلال مواجه شود.
حجتالاسلام والمسلمین طاهری تصریح کرد: فرزندانی که والدین، دوستان و اطرافیان آنها نالان و ناراضی از شرایط زندگی هستند در آینده اعتماد به نفس و عزت نفس بالایی نخواهند داشت همچنین این افراد از توانایی حل مسئله برخوردار نیستند.
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