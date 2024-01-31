سرپرست مرکز جذب و امور هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، محمدمهدی طهرانچی رییس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی، دکتر محمدصادق ضیائی را به عنوان سرپرست مرکز جذب و امور هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب کرد.

در متن حکم محمد مهدی طهرانچی آمده است:

«با سلام با عنایت به مراتب تعهد و سوابق ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به عنوان «سرپرست مرکز جذب و امور هیأت علمی دانشگاه» منصوب می شوید.

از جنابعالی انتظار می رود با بهره گیری از ظرفیت‌های معنوی و مادی و سرمایه های انسانی دانشگاه، در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر گسترش فضای انقلابی، حفظ کیان دانشگاه، ارتقای علمی و همچنین اجرای دقیق برنامه‌های سند تحول و تعالی دانشگاه و هیأت علمی وابسته و دستیار آموزشی اهتمام ورزید.

لازم است موارد مندرج در برنامه به طور خاص بسته کاری «ارتقای کیفیت و کارآمدی دوره‌های تحصیلی» و راه کنش‌ها و اقدامات مرتبط به ویژه «اصلاح و کارآمدسازی نظام جذب، ارزیابی و جبران خدمات اعضای هیأت علمی با بهره‌گیری از ظرفیت الگوی شبکه‌ای دانشگاه» و «تغییر نظام تعاملی استاد و دانشجو و افزایش انعطاف‌پذیری فرآیند آموزش مبتنی بر استعدادها و تقویت قدرت ابتکار و خلاقیت دانشجو» و ساماندهی آمایش محور امور جذب، ترفیع و رکود اعضای هیأت علمی مدنظر قرار گیرد.»