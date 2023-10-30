رییس مرکز جذب و امور هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر محمدمهدی طهرانچی رییس دانشگاه آزاد اسلامی طی حکمی دکتر عزیزاله فضلی را به عنوان رییس مرکز جذب و امور هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب کرد.

در متن حکم طهرانچی آمده است:

«دکتر عزیزاله فضلی

با سلام

ضمن تقدیر و تشکر از زحمات آن جناب در طول دوران مسئولیت رییس مرکز امر حقوقی و صیانت از دارایی دانشگاه، با عنایت به مراتب تعهد و سوابق ارزنده جناب عالی به موجب این حکم به عنوان «رییس مرکز جذب و امور هیات علمی دانشگاه» منصوب می شوید.

از جنابعالی انتظار می رود با بهره گیری از ظرفیت های معنوی، مادی و سرمایه های انسانی دانشگاه، در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر گسترش فضای انقلابی، حفظ کیان دانشگاه، ارتقای علمی و همچنین اجرای دقیق برنامه های سند تحول و تعالی دانشگاه و هیات علمی وابسته و دستیار آموزشی اهتمام ورزید.

لازم است موارد مندرج در برنامه به طور خاص بسته کاری «ارتقای کیفیت و کارآمدی دوره های تحصیلی» و راه کنش ها و اقدامات مرتبط به ویژه «اصلاح و کارآمدسازی نظام جذب، ارزیابی و جبران خدمات اعضای هیات علمی با بهره‌گیری از ظرفیت الگوی شبکه‌ای دانشگاه» و «تغییر نظام تعاملی استاد و دانشجو و افزایش انعطاف پذیری فرآیند آموزش مبتنی بر استعدادها و تقویت قدرت ابتکار و خلاقیت دانشجو» و ساماندهی آمایش‌محور امور جذب، ترفیع و رکود اعضای هیات علمی مدنظر قرار گیرد.»

دکتر عزیزاله فضلی با دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب است که دارای سوابق اجرایی از جمله رییس مرکز امور حقوقی و صیانت از دارایی های دانشگاه آزاد اسلامی، معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، نماینده معاون حقوقی رئیس‌جمهور در کمیسیون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، عضو کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد و ویژه کشور، مدیرکل قضایی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مدیرکل دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، مشاور رییس سازمان جمع‌آوری و فروش املاک تملیکی، مدیر آزمون قضات قوه قضائیه و... است.

همچنین دکتر طهرانچی طی نامه ای جداگانه، ضمن موافقت با استعفای دکتر عباس اشرفی با توجه به مأموریت جدید محوله، از زحمات و تلاش های وی در دوران مسئولیت به عنوان رییس مرکز جذب و امور هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی قدردانی و برای وی آرزوی موفقیت کرد.