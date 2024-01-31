دهه فجر بهترین فرصت برای تبیین دستاوردهای نظام است

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان در پیامی ضمن تبریک فرا رسیدن دهه فجر انقلاب، پیروزی انقلاب را زمینه ساز کوتاه شدن دست بیگانگان و بهترین فرصت برای تبیین شخصیت برجسته امام راحل و دستاوردهای نظام اعلام کرد.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

یوم الله دوازدهم بهمن برای مردم مسلمان و انقلابی ایران یادآور روز بزرگ و خاطره‌انگیز استقبال از پیشوا و مرجع عالیقدر جهان امام خمینی (رحمت الله علیه) پس از سال‌ها دوری از وطن است. در این روز تاریخی و به یاد ماندنی شور و نشاط معنوی جای‌جای میهن اسلامی را فرا گرفت و کشور یکپارچه میزبان مراد ملت خداجو و مبارز ایران شد و یکی از ماندگارترین روزهای تاریخ معاصر رقم خورد. میهن اسلامی در ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ با قدوم مبارک امام بزرگوار مزین گشت و غم و اندوه سال‌ها دوری و تبعید ایشان از وطن با استقبال پرشور و میلیونی ایرانیان از قلب‌ها و تن‌ها زدوده شد.

با ورود معمار کبیر انقلاب اسلامی در ۱۲ بهمن و استقبال باشکوه و بی‌نظیر مردم، پیکره پوشالی استکبار جهانی لرزید و کاخ ظلمانی ۲۵۰۰ ساله رژیم ستم‌شاهی فروپاشید و پیام الهی پیروزی حق بر باطل به جهانیان مخابره شد. رهبری پیامبرگونه امام خمینی (رحمت الله علیه)، پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام مقدس جمهوری اسلامی، نظام سلطه و استکبار جهانی را ناامید و مستاصل کرد و نور امید را بر دل‌های مسلمانان، مستضعفان، مبارزان و آزادی‌خواهان جهان تاباند.

با کوتاه شدن دستان ناپاک و چپاولگر استکبار جهانی و احیای احکام اسلامی و معارف الهی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، فصل طلایی حیات طیبه مردم شریف و سرفراز ایران آغاز گردید و به لطف الهی در سایه رهبری داهیانه امامین انقلاب اسلامی استمرار یافت. امروز اقتدار و صلابت انقلاب اسلامی در چهل و پنجمین سال پیروزی به برکت خون پاک بیش از ۲۰۰ هزار شهید والامقام همچون سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی زبانزد جهانیان است و ایران اسلامی به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی امام خامنه‌ای (مد ظله العالی) به قله پیشرفت و تعالی نزدیک است تا ان شاء الله زمینه ایجاد تمدن نوین اسلامی و ظهور حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) فراهم گردد.

دهه فجر انقلاب اسلامی بهترین فرصت برای تبیین شخصیت الهی و برجسته معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (رحمت الله علیه) و سیره الهی ایشان، بیان آرمان والای انقلاب اسلامی و دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی برای اقشار جامعه به ویژه نسل جوان است. بی‌شک این امر اهتمام جدی اساتید حوزوی و دانشگاهی، محققان، پژوهشگران، نویسندگان، خطبا و گویندگان و بهره‌گیری از ظرفیت حوزه و دانشگاه، مساجد و مدارس، رسانه‌ها و فضای مجازی و بهره‌مندی از زبان گویا و مانای هنر را می‌طلبد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان ضمن تبریک فرارسیدن دهه فجر چهل و پنجمین سال پیروزی انقلاب اسلامی و بزرگداشت یاد و خاطره شهدای والامقام انقلاب اسلامی استان گیلان، از عموم مردم ولایت‌مدار و با بصیرت استان دعوت می‌نماید تا با حضور پرشور و شعور خود در برنامه‌های دهه فجر سال‌جاری ضمن ابراز مجدد وفاداری و پایبندی خویش به انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی و زمینه‌سازی ایجاد شور و نشاط اجتماعی به منظور خلق دو حماسه بزرگ و باشکوه در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن و انتخابات ۱۱ اسفند، برگ زرین دیگری بر صحیفه پرافتخار انقلاب اسلامی در استان گیلان بیافزایند. مراسم استانی بزرگداشت یوم الله دوازدهم بهمن سالروز ورود معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره)، ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۱۲ بهمن در گلزار شهدای شهر رشت برگزار می‌شود.