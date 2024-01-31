عبور «سرهنگ ثریا» از نیم میلیارد تومان

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «سرهنگ ثریا» که منافقین را از زاویه‌ای جدید موضوع خود قرار داده، در ۲۴۸ سانس اکران عمار میزبان ۲۱ هزار و ۳۴۵ مخاطب بوده است. ۱۰۶۶ درخواست اکران نیز تاکنون به نام این فیلم در سامانه اکران مردمی عمار ثبت شده است.

همچنین استان‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، همدان، قم، فارس و مرکزی بیشترین تعداد مخاطب را در این اکران‌ها داشته‌اند و بیشترین مکان‌هایی که در آن اکران انجام شده مساجد، دانشگاه‌ها و پایگاه‌های بسیج بوده است.

فیلم سینمایی «سرهنگ ثریا» که در سینماها تا به امروز یک میلیارد و ۷۳۹ میلیون تومان فروش و ۴۵ هزار و ۸۵ مخاطب به خود دیده است، داستان واقعی مادری به نام ثریا عبداللهی است که برای نجات فرزندش که در چنگ منافقین گرفتار شده، به کمک دیگر خانوده‌های مشابه، پادگان منافقان در عراق را از هم می‌پاشد.

این فیلم که اولین بار در جشنواره فجر ۱۴۰۱ به نمایش درآمد، برنده سیمرغ بلورین گوهرشاد و دیپلم افتخار بهترین فیلم اول از این جشنواره شد. هم‌چنین جایزه بهترین بازیگر زن و جایزه ویژه هیأت داوران جشنواره فیلم مقاومت از دیگر افتخارات آن است.

ژاله صامتی، وحید آقاپور، حمیدرضا محمدی، دیبا زاهدی، سلیمه رنگزن و شهروز آقایی‌پور از جمله بازیگران این فیلم به کارگردانی لیلی عاج و تولید سازمان هنری رسانه‌ای اوج هستند.

عموم مردم می‌توانند فیلم سینمایی «سرهنگ ثریا» را در مساجد، مدارس، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه، ادارات و … اکران کنند. جهت ثبت درخواست اکران این فیلم به نشانی ekranmardomi.ir/movie/sarhang-sorayya مراجعه کنید یا با شماره ۰۲۱۴۲۷۹۵۰۵۰ تماس بگیرید.