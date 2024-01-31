رونالدو همچنان مصدوم است/ «النصر» و «اینتر میامی» بدون رونالدو

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال «اینترمیامی» آمریکا برای برگزاری دو مسابقه تدارکاتی با تیم‌های الهلال و النصر تحت عنوان «ریاض سیزن کاپ» به کشور عربستان سفر کرده است. این تیم نخستین دیدار خود را برابر «الهلال» برگزار کرد و با نتیجه ۴ بر ۳ از این تیم شکست خورد.

دومین دیدار این تیم در تور عربستان قرار است شامگاه پنج شنبه از ساعت ۲۱:۳۰ با تیم فوتبال النصر برگزار شود. اینترمیامی از حضور بازیکنان مطرحی همچون لیونل مسی و سوارز بهره می‌برد و النصر هم به دلیل حضور کریستیانو رونالدو به یکی از تیم‌های محبوب فوتبال تبدیل شده است و بسیاری از هواداران فوتبال در جهان منتظر برگزاری چنین رویدادی بودند تا یک بار دیگر این دو ستاره را رو در روی هم ببینند.

اما به نظر می‌رسد رونالدو که از مدت‌ها پیش دچار مصدومیت شده است همچنان به طور کامل بهبودی خود را پیدا نکرده است. «نواف الاسیوی» خبرنگار عربستان با انتشار ویدئویی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی که در آن رونالدو لنگان لنگان در حال راه رفتن است، مدعی شد که این بازیکن همچنان در مصدومیت به سر می‌برد و در دیدار فردا حضور نخواهد داشت.