به گزارش خبرنگار مهر از قطر، تیم ملی فوتبال ایران از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه امروز چهارشنبه (۱۱ بهمن) در مرحله یک هشتم نهایی هجدهمین دوره رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در ورزشگاه «عبدالله بن خلیفه» شهر دوحه به مصاف تیم ملی سوریه خواهد رفت.

* ورزشگاه عبدالله بن خلیفه یکی از کم ظرفیت ترین ورزشگاه‌های دوحه است که حدود ۱۲ هزار نفر گنجایش دارد. همین امر باعث شد ظرفیت آن زود تکمیل شود و بازار سیاه بلیت فروشی هم شکل بگیرد.

* اتوبوس تیم ملی ایران در حالی به سمت ورزشگاه حرکت کرد که باز هم تشویق بازیکنان این تیم توسط هواداران حاضر مقابل هتل بدرقه کننده ملی پوشان بود.

* برد سه بر یک ژاپن مقابل بحرین تکلیف حریف بعدی برنده بازی امروز را روشن کرد. همین امر باعث گفت و گوی اهالی رسانه در مرکز رسانه‌ای استادیوم عبدالله بن خلیفه شد. اکثر آنها ایران را برنده بازی امروز پیش بینی کردند.

* طرفداران تیم ملی ایران زودتر از سوری‌ها وارد ورزشگاه شده و با پرچم‌ها و ادواتی که در اختیار داشتند به تشویق تیم ملی پرداختند.