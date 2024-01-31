  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۱۹

گزارش خبرنگار مهر از قطر؛

دردسرهای ورزشگاه کوچک برای تماشاگران/ تشویق پرانرژی ملی‌پوشان

دردسرهای ورزشگاه کوچک برای تماشاگران/ تشویق پرانرژی ملی‌پوشان

فروش کامل بلیت بازی تیم ملی ایران و سوریه باعث ایجاد بازار سیاه شد و دردسرهایی را برای تماشاگران به وجود آورد.

به گزارش خبرنگار مهر از قطر، تیم ملی فوتبال ایران از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه امروز چهارشنبه (۱۱ بهمن) در مرحله یک هشتم نهایی هجدهمین دوره رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در ورزشگاه «عبدالله بن خلیفه» شهر دوحه به مصاف تیم ملی سوریه خواهد رفت.

* ورزشگاه عبدالله بن خلیفه یکی از کم ظرفیت ترین ورزشگاه‌های دوحه است که حدود ۱۲ هزار نفر گنجایش دارد. همین امر باعث شد ظرفیت آن زود تکمیل شود و بازار سیاه بلیت فروشی هم شکل بگیرد.

* اتوبوس تیم ملی ایران در حالی به سمت ورزشگاه حرکت کرد که باز هم تشویق بازیکنان این تیم توسط هواداران حاضر مقابل هتل بدرقه کننده ملی پوشان بود.

* برد سه بر یک ژاپن مقابل بحرین تکلیف حریف بعدی برنده بازی امروز را روشن کرد. همین امر باعث گفت و گوی اهالی رسانه در مرکز رسانه‌ای استادیوم عبدالله بن خلیفه شد. اکثر آنها ایران را برنده بازی امروز پیش بینی کردند.

* طرفداران تیم ملی ایران زودتر از سوری‌ها وارد ورزشگاه شده و با پرچم‌ها و ادواتی که در اختیار داشتند به تشویق تیم ملی پرداختند.

کد مطلب 6010581
مهدی مرتضویان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها