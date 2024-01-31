  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۰۷

ترک اردوی کیش؛

کمالوند از هدایت صنعت نفت آبادان انصراف داد

کمالوند از هدایت صنعت نفت آبادان انصراف داد

فراز کمالوند پس از چند روز از انتخابش به عنوان سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان و برپایی اردو در جزیره کیش از هدایت این تیم انصراف داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیران باشگاه صنعت نفت آبادان پس از منتفی شدن حضور وینفرد شفر در ایران برای سرمربیگری تیم فوتبال نفت آبادان و عدم توافق با محرم نوید کیا در نهایت با فراز کمالوند برای جانشینی عبدالله ویسی به توافق رسیدند و ۴ بهمن ماه به صورت رسمی از سرمربی جدید خود رونمایی کردند.

پس از انتخاب کمالوند به عنوان سرمربی که نفتی‌ها برای برپایی اردو راهی کیش شدند اما تنها پس از یک روز اردو سرمربی جدید این تیم اردوی نفتی‌ها را ترک کرد و به پایتخت بازگشت‌.

اوج گیری اختلافات میان فراز کمالوند و مدیران باشگاه صنعت نفت با ترک اردو توسط این مربی اختلافات را آشکار کرده است. این در حالی است که اختلاف بین فراز کمالوند و مدیران باشگاه از روزهای ابتدایی مشهود بود و انتخاب وی تنها با فشار هواداران صورت گرفت.

کد مطلب 6010662

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها