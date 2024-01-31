اهدای عضو به ۶ بیمار در مشهد زندگی دوباره بخشید

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم خالقی اظهار کرد: مرحوم حسین چرمزن که در ۵۲ سالگی دچار مرگ مغزی شده و از بیمارستان مهر مشهد به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در بیمارستان منتصریه این شهر معرفی شده بود پس از دریافت رضایت از خانواده تحت عمل جراحی عضو قرار گرفت.

مسؤول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: کلیه‌های زنده یاد چرمزن در بیمارستان منتصریه به مردی ۴۳ ساله و زنی ۴۶ ساله از مشهد که سال‌ها از نارسایی کلیه رنج می‌بردند و با دیالیز تحت درمان بودند به صورت رایگان اهدا و پیوند شد.

وی گفت: کبد آن مرحوم نیز به زنی ۴۷ ساله ساکن مشهد که سال‌ها از بیماری کبدی رنج می‌بردند پیوند شد.

خالقی افزود: قرنیه‌های زنده یاد چرمزن نیز برای پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد و قسمتی از پوست وی برای پیوند به بیماران بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد ارسال شد.