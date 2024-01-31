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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۲۰:۵۱

۱۰ چهره شاخص عضو شورای ائتلاف شدند + اسامی

۱۰ چهره شاخص عضو شورای ائتلاف شدند + اسامی

سخنگوی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب از عضویت ۱۰ چهره شاخص در این شورا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرابراهیم رسولی سخنگوی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با اشاره به جلسه امروز چهارشنبه یازدهم بهمن این شورا گفت: با توجه به لزوم تشکیل و تکمیل شورای انتخاب، در جلسه امروز ۱۰ چهره زیر به عضویت شورای انتخاب درآمدند.

۱- حجت الاسلام شهاب مرادی

۲- کاظم انبارلویی

۳- عباس سلیمی نمین

۴- علی‌رضا دبیر

۵ - صدیقه حجازی

۶- محمود رضوی

۷- محمد رئیس زاده

۸- پیام تیرانداز

۹- مهدی عباسی

۱۰- غلامرضا خواجه سروی

رسولی همچنین افزود: شورای انتخاب شامل این ۱۰ نفر به اضافه شورای ائتلاف (به جز کسانی که داوطلب هستند) خواهد بود.

کد مطلب 6010775

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    نظرات

    • IR ۲۱:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
      1 0
      پاسخ
      واقعا مایه تأسف هست! بدون اینکه قصد توهین داشته باشم؛سطح بسیار تغییر معناداری کرده!

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