۱۰ چهره شاخص عضو شورای ائتلاف شدند + اسامی

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرابراهیم رسولی سخنگوی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با اشاره به جلسه امروز چهارشنبه یازدهم بهمن این شورا گفت: با توجه به لزوم تشکیل و تکمیل شورای انتخاب، در جلسه امروز ۱۰ چهره زیر به عضویت شورای انتخاب درآمدند.

۱- حجت الاسلام شهاب مرادی

۲- کاظم انبارلویی

۳- عباس سلیمی نمین

۴- علی‌رضا دبیر

۵ - صدیقه حجازی

۶- محمود رضوی

۷- محمد رئیس زاده

۸- پیام تیرانداز

۹- مهدی عباسی

۱۰- غلامرضا خواجه سروی

رسولی همچنین افزود: شورای انتخاب شامل این ۱۰ نفر به اضافه شورای ائتلاف (به جز کسانی که داوطلب هستند) خواهد بود.