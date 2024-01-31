۱۰ چهره شاخص عضو شورای ائتلاف شدند + اسامی

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرابراهیم رسولی سخنگوی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با اشاره به جلسه امروز چهارشنبه یازدهم بهمن این شورا گفت: با توجه به لزوم تشکیل و تکمیل شورای انتخاب، در جلسه امروز ۱۰ چهره زیر به عضویت شورای انتخاب درآمدند.
۱- حجت الاسلام شهاب مرادی
۲- کاظم انبارلویی
۳- عباس سلیمی نمین
۴- علیرضا دبیر
۵ - صدیقه حجازی
۶- محمود رضوی
۷- محمد رئیس زاده
۸- پیام تیرانداز
۹- مهدی عباسی
۱۰- غلامرضا خواجه سروی
رسولی همچنین افزود: شورای انتخاب شامل این ۱۰ نفر به اضافه شورای ائتلاف (به جز کسانی که داوطلب هستند) خواهد بود.
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