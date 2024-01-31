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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۲۳:۰۴

کاخ سفید روند مذاکرات آتش بس و تبادل اسرا را «سازنده» خواند

کاخ سفید روند مذاکرات آتش بس و تبادل اسرا را «سازنده» خواند

یک مقام ارشد کاخ سفید مذاکرات درباره دستیابی به آتش بس در غزه را «سازنده» توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جان کربی هماهنگ کننده راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: روند مذاکرات برای دستیابی به آتش بس میان حماس و اسرائیل را «سازنده» خواند و اعلام کرد که هدف از این دور از مذاکرات، برقراری آتش بس طولانی مدت و آزادی بیشترین تعداد ممکن از زندانیان و بازداشت شدگان خواهد بود.

سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در جمع خبرنگاران با اشاره به پیشرفت خوب مذاکرات افزود: با اسرائیلی‌ها و قطری‌ها برای دستیابی به آتش بس طولانی که اجازه آزادی تعداد بیشتری از گروگان‌ها را بدهد، گفت‌وگو می‌کنیم.

کربی بار دیگر ضمن تاکید بر کمک‌های آمریکا به رژیم صهیونیستی بیان کرد: به حمایت‌های نظامی و امنیتی از اسرائیل که تضمین کننده دفاع از خود باشد، ادامه خواهیم داد.

این مقام آمریکایی ضمن اشاره به اینکه جنگ در منطقه گسترش نیافته و این هدف رئیس جمهور آمریکا است، ادامه داد: دولت آمریکا تمایل دارد دامنه جنگ در منطقه گسترش نیابد، ما به دنبال گشودن جبهه دیگر در شمال اسرائیل (فلسطین اشغالی) با حزب الله نیستیم.

کد مطلب 6010851

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