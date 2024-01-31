شلیک موشک «فلق» به پایگاه ارتش اسراییل در شمال فلسطین اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر، حزب الله لبنان اعلام کرد پایگاه صهیونیستی «جل العلام» را در شمال فلسطین اشغالی با موشک «فلق ۱» هدف قرار داده و تلفاتی قطعی به صهیونیستها وارد کرده است.
مرکز اطلاع رسانی فلسطین چهارشنبه شب گزارش داد که حزب الله لبنان امروز همچنین اعلام کرد که در راستای حمایت از ملت استوار فلسطین در نوار غزه و پشتیبانی از مقاومت دلاورانه فلسطینیان، رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان پایگاه «جل العلام» ارتش رژیم صهیونیستی را با موشکهای «فلق» هدف قرار دادند.
برپایه این گزارش، در این حمله تلفات و خسارتهایی به ارتش رژیم صهیونیستی وارد شد.
با آغاز عملیات «طوفان الاقصی» توسط گروههای مقاومت فلسطین در ۱۵ مهرماه و آغاز بمبارانهای وحشیانه مناطق مسکونی و مراکز درمانی و آموزشی غزه توسط رژیم صهیونیستی، رزمندگان حزبالله لبنان نیز در راستای سرگرمکردن بخش عمدهای از نظامیان صهیونیست در شمال فلسطین اشغالی و کاهش فشار بر مقاومت و مردم غزه، اقدام به انجام عملیات روزانه و سنگین علیه اهداف رژیم صهیونیستی در داخل خاک فلسطین اشغالی کرده و خسارتهای زیادی به اشغالگران صهیونیست وارد نموده است.
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