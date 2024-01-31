گوترش «آنروا» را ستون فقرات کمک به غزه دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آژانس خبری آناتولی، آنتونیو گوترشف دبیرکل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه پس از ادعاهای عجیب مطرح شده از سوی رژیم صهیونیستی در خصوص همدستی آژانس امدادرسانی سازمان ملل آنروا با جنبش مقاومت اسلامی حماس هشدار داد: آنروا همچنان ستون فقرات کمک‌های بشردوستانه در غزه است.

گوترش در نشستی در سازمان ملل متحد گفت: من سه شنبه شب با کمک کنندگان مالی برای شنیدن نگرانی‌ها و جزییات اقدامات انجام شده برای حل و فصل آنها دیدار کردم.

دبیرکل سازمان ملل تاکید کرد: آنروا ستون فقرات هرگونه پاسخ بشردوستانه در غزه بود.

در پی عملیات طوفان‌الاقصی، رژیم صهیونیستی در اقدامی تلافی‌جویانه و وحشیانه، نوار غزه را هدف حملات گسترده قرار داده است به طوری که در پی این حملات، تاکنون بالغ بر ۲۶ هزار فلسطینی که عمدتاً زنان و کودکان هستند، به شهادت رسیده و شمار زیادی مجروح شده‌اند و در شرایط بحرانی به سر برده و به شدت نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند.